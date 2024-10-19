神经刺激疗法可促进凝血

科技日报讯 （记者刘霞）据《自然》网站10月14日报道，美国科学家开发出一种全新止血方法，可通过向位于大脑、身体等部位的主要神经施加电刺激促进凝血。这种神经刺激疗法被科学家形象地称为“神经止血带”。研究团队期待，这项技术未来能在手术、分娩等可能导致出血失控的危险场合发挥重要作用。

范斯坦医学研究所研究团队表示，失血过多会带来致命威胁。为此，他们开发出这一针对迷走神经的疗法。迷走神经是连接身体和大脑的大型神经纤维网络。相关研究论文已在2024年神经科学学会会议上提交。

为验证这种疗法的有效性，研究团队在健康猪的耳朵上切了一个小口。与未接受该疗法的猪相比，接受治疗的猪失血量减少了50%，出血时间缩短了40%。他们在血友病小鼠身上开展的实验也取得了类似结果。

研究团队还在30名志愿者身上测试了该疗法。他们向部分参与者的耳朵附近施加了微弱电流，对照组则接受了假刺激。初步结果显示，该疗法提高了血栓稳定性和血小板活性。

研究团队解释说，最新疗法并非像传统止血带那样阻断受伤肢体的血液流动。相反，它利用电脉冲刺激脾脏，促使血小板形成凝块。脾脏储存了人体约三分之一的血小板。

不过，研究团队也指出，血小板在刺激后2小时才达到高度激活状态，这可能限制了该设备在急诊中的即时使用。他们计划进一步深入研究血友病患者或即将接受手术的患者，以更准确地评估该止血方法的疗效。