HPV疫苗免费接种政策已覆盖40%适龄女孩

科技日报北京10月18日电 （记者张佳星）“截至目前，人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种这一政策已经覆盖了全国约40%的适龄女孩。”10月18日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍推动加速消除宫颈癌有关情况。国家卫生健康委妇幼司司长沈海屏介绍，2021年以来，广东、海南、山东、湖北等11个省份以及郑州、鄂尔多斯、成都等城市已将HPV疫苗接种纳入了政府为民办实事项目，通过财政购买服务、定额补助等方式，为本地区13—14岁适龄女孩提供免费疫苗。

针对HPV疫苗预防效果的问题，北京大学人民医院妇产科主任医师魏丽惠表示，二价、四价和九价疫苗均可有效预防70%以上的宫颈癌发生。瑞典相关研究显示，在17岁以下接种疫苗的女孩长大后，与未接种疫苗者相比，宫颈癌发生率减少88%，17—30岁年龄段则减少53%，建议适龄女性早接种早预防。此外，由于一些病毒型别在疫苗中未涵盖，疫苗接种者仍需进行宫颈癌筛查。

据介绍，响应国际上在本世纪末将宫颈癌发病率降至4/10万的消除战略，国家卫生健康委联合教育部、财政部等10部门启动实施加速消除宫颈癌行动，建立了政府主导、部门协作、社会参与的综合防治工作机制。

各地依托妇幼健康服务网络，开展主动服务，不断提升服务能力。如湖北省率先运用人工智能技术，让医护人员通过便携式数字化设备在乡镇卫生院就可采样扫描，上传到AI大数据云诊断平台，完成细胞病理学诊断，确保筛查全覆盖。

沈海屏介绍，免费宫颈癌筛查公共卫生项目已覆盖全国2765个县（市、区），累计开展2.8亿人次，检出宫颈癌和癌前病变患者90.2万例，促进了宫颈癌的早发现、早诊断和早治疗。对于筛查出的患者，区域间和机构间已打通转诊绿色通道，保障其得到及时规范的治疗。医保部门还将宫颈癌诊疗纳入基本医保和大病保险的保障范畴，提高宫颈癌患者诊治报销比例，减轻患者就医负担。卫生健康部门和妇联组织密切合作，已累计为27.5万名经济困难宫颈癌患者提供了医疗救助。