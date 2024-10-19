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健康“医”点通

秋季巧“食白” 专家推荐6款养生粥

陈子源

2024年10月19日08:30 来源：人民网

秋天“燥邪当令，内应于肺”，在中医的五行理论中，“白色入肺”，因此秋季食疗养生应注重白色食物的摄入。同时，在秋季早晨喝碗粥，还能治秋凉、防秋燥。温州市中医院药剂科副主任中药师林方芬在接受采访时表示，以下6款以白色食物为主料的养生粥，特别适合秋季食用。

(责编：罗知之、吕骞)




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