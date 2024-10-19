缓解疲劳不妨试试中医办法

疲劳是身体处于亚健康状态时发出的“求救信号”。亚健康状态下的疲劳，通常是长期的不良生活方式引起的，如缺乏运动、饮食不规律、睡眠不足、长期熬夜、精神压力大等。这些因素会导致身体的免疫力下降、代谢紊乱，从而出现疲劳、头晕、记忆力减退等症状。

从中医的角度看，疲劳是人体气血阴阳失衡的表现。中医认为，人体的生命活动依赖于气血的运行和阴阳的平衡。如果气血不足、运行不畅，或者阴阳失调，就会导致身体出现各种不适症状，其中疲劳就是常见的症状之一。

那么，中医应对疲劳有何良策？

食疗养生。中医食疗是缓解疲劳的一种有效方法。可以根据不同体质和症状，选择适合的食物进行调理。例如，对于气血不足的患者，可以适当多吃红枣、桂圆、阿胶等食物；对于阳气不足的患者，可以适当多吃羊肉、核桃等食物；对于阴虚火旺的患者，可以适当多吃百合、银耳、雪梨等食物。

情志调节。中医认为，情志失调也会导致疲劳的产生。因此，要学会调节自己的情绪，保持心情舒畅。可以通过听音乐、阅读、绘画等方式放松心情、缓解压力。同时，避免过度焦虑、抑郁、愤怒等不良情绪的产生。

中药调理。中医可以根据患者的具体症状和体质，采用中药进行调理。例如，对于气血不足的患者，可以使用黄芪、党参、当归、熟地黄等中药补气养血；对于阳气不足的患者，可以使用附子、干姜、肉桂等中药温阳散寒；对于阴虚火旺的患者，可以使用生地、麦冬、玄参等中药滋阴降火。

针灸推拿。针灸和推拿是中医的传统疗法，可以通过刺激人体的穴位，调节气血运行，缓解疲劳。例如，针刺足三里、关元、气海等穴位，可以补气养血，缓解疲劳；推拿背部的膀胱经和督脉，可以疏通经络，调节阳气，缓解疲劳。

让我们重视疲劳问题，关注自身健康，以积极的心态和科学的方法应对疲劳，拥抱健康美好的生活。

（作者：王一战，系首都医科大学附属北京中医医院治未病中心副主任医师）