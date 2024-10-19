应付普通的疲劳，人们往往能够“累了就睡觉，醒了就微笑”。但当持续出现“怎么休息也缓不过来”的情况时，就应该及时去医院寻求专业诊断和治疗。

从医学上讲，疲劳是机体为维持生命或健康所表现的一种正常生理反应,是体力或脑力消耗过多而需要休整的一种生理状态。当然，疲劳也可能是在某些疾病状态下，作为症状出现的一种病理结果。

普通的疲劳可以通过休息、睡眠、调整生活状态来逐渐恢复。慢性疲劳综合征则是以慢性疲劳为表现的一组疾病，主要特征为极度疲劳，休息后无改善。

除疲劳外，慢性疲劳综合征的典型症状还包括注意力不集中、记忆力下降、睡眠质量差、咽痛、淋巴结痛、肌肉酸痛、关节痛、反复头痛等，而且病程通常超过3个月。

这种疾病也称为肌痛性脑脊髓炎，其发生与遗传、病毒感染、劳累过度等密切相关。

近年来，慢性疲劳综合征患病率呈现较快上升趋势。

轻、中度的慢性疲劳综合征会不同程度影响患者的正常工作和生活，重度或极重度的慢性疲劳综合征患者则无法从事任何生产活动，伴以严重的认知困难，导致生活无法自理。当疑似患上慢性疲劳综合征时，应该到社区或综合医院的全科医学科就诊。部分医院设有专门的乏力门诊，可对症挂号。如果所在地医院没有全科医学科，也可以挂普通内科或综合科就诊。

对存在慢性疲劳的患者，医生会进行一次系统评估，包括询问症状和病史、共病，检查营养状况和心理健康情况，进行常规身体检查，如触诊、听诊等。此外，医生还会通过实验室或影像学检查排除其他疾病引起的慢性疲劳，主要包括血检、心电图、X光、超声等。

由于病因尚不明确且个体差异很大，目前尚无针对慢性疲劳综合征的特效疗法或药物。因此，全科医生会将治疗重点放在症状管理、改善生活质量及促进功能恢复上。主要措施包括：精力管理、体力活动与锻炼相结合、对症治疗和多学科协作管理。具体而言，医生会帮助患者在当前精力范围内建立个人活动模式，统筹规划活动、休息和睡眠时间，并建立个性化的身体活动和锻炼计划。

全科医生还会根据患者的症状进行对症处理。比如，如果存在睡眠问题，就进行个性化的睡眠管理；如果存在疼痛，则针对疼痛进行干预。

在综合实力较强的医院，全科医生还可以发起多学科联合会诊和多学科协作管理，与中医师、物理治疗师、心理咨询师等组成团队，为患者提供全方位的支持和指导。

需要提醒的是，无论是已经确诊的患者，还是存在患病风险的人群，都应当注意养成良好的生活习惯，充分休息，均衡饮食，多吃水果蔬菜，坚决戒烟戒酒。同时，要克服烦躁情绪，减少忧思，保持心态平和，善于倾诉求助，以纾解工作、生活压力。瑜伽、散步等舒缓的运动，有助于调整睡眠状态、提高睡眠质量，提升自身免疫力，并有效降低慢性疲劳综合征引发其他疾病的风险。

（作者：任菁菁 刘颖，分别系浙江大学医学院附属第一医院全科医学科主任医师、副主任医师）