接种HPV疫苗就不会患宫颈癌？专家解答

人民网北京10月18日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍推动加速消除宫颈癌有关情况，并回答记者提问。

会上有记者提问，HPV疫苗对于预防宫颈癌有多大作用？接种了疫苗是否就不会再得宫颈癌？

北京大学人民医院妇产科主任医师魏丽惠表示，HPV疫苗能够阻断高危型HPV的持续感染，从而有效降低宫颈癌的病变发生率。全球有大量上市前的临床研究和上市后的真实世界临床研究数据表明，现有的5种HPV疫苗都有非常高的保护效率。

魏丽惠介绍，我国目前有二价、四价和九价疫苗，其中二价疫苗可以预防HPV16、18型感染，而HPV16、18型是最容易导致宫颈癌发生的重要感染型别。还有四价、九价疫苗，这三种疫苗都可以有效预防70%以上的宫颈癌发生，同时对生殖道的湿疣以及相关阴道、肛门、肛周等癌也有一定预防作用。

“根据世界卫生组织的建议，无论接种哪种疫苗都可以有效预防宫颈癌，而且对于没有发生过性行为的女性，也就是从来没有被HPV感染的女性，接种疫苗效果是最好的。”魏丽惠说。

魏丽惠举例，瑞典在2006至2017年对他们国家170万10至30岁的女性进行HPV疫苗接种，然后进行随访，发现17岁以下接种疫苗的女孩，当她们长大成人时，与未接种疫苗的女孩比较，减少了88%宫颈癌的发生，17至30岁的女性，减少了53%宫颈癌的发生，说明接种HPV疫苗确实可以很好地预防宫颈癌。

魏丽惠说，鉴于三类HPV疫苗都有很好的保护作用和预防效果，所以适龄女性可以根据当地提供HPV疫苗的品种和自己的经济能力，以及个人意愿来选择接种，早接种早预防宫颈癌的发生。

“由于HPV疫苗是预防性疫苗，没有治疗作用，所以接种疫苗以后还要进行宫颈癌筛查，因为有一些型别没有包含在疫苗里头，另外还有一些严重的宫颈癌与HPV感染没有相关性。所以，无论接种还是不接种疫苗，都一定要坚持定期做宫颈癌筛查。”魏丽惠提醒。