国家卫健委：各地宫颈癌治疗能力和水平不断提升

人民网北京10月18日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍推动加速消除宫颈癌有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委妇幼司司长沈海屏在会上表示，宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤，2022年我国新发宫颈癌病例是15.1万例，发病率为13.8/10万，居女性癌症发病的第五位，当年死亡的病例是5.6万例，死亡率为4.5/10万，居女性癌症死亡的第六位。

“从这两个数字大家能够看到，宫颈癌严重危害广大女性健康，防控宫颈癌特别重要。 ”沈海屏说。

她介绍，宫颈癌主要是由高危型人乳头瘤病毒持续感染导致的，人乳头瘤病毒一般缩写叫HPV。随着我国工业化、城镇化程度的加深，居民的生活方式也在改变，女性感染人乳头瘤病毒，也就是感染HPV的风险在增加，宫颈癌的发病风险也在上升，并且呈现年轻化趋势。

沈海屏表示，长期以来，我国高度重视宫颈癌防治工作，《健康中国2030规划纲要》《中国妇女发展纲要》等等一系列的重大规划纲要都把宫颈癌防治工作作为重要内容，明确目标任务。2023年，我国响应国际社会关于在本世纪末将宫颈癌的发病率降至4/10万的消除战略。国家卫生健康委联合教育部、财政部等10个部门，启动实施加速消除宫颈癌的行动，进一步建立完善政府主导、部门协作、社会参与的宫颈癌综合防治工作机制，推动消除目标的实现。

“我国从2009年开始在国家层面设立公共卫生服务项目，由国家卫生健康委联合全国妇联共同组织实施，为35至64岁的妇女提供宫颈癌筛查服务。”沈海屏说，各地依托妇幼健康服务网络，开展主动服务，接受免费筛查的妇女群体在不断扩大，宫颈癌的治疗能力和水平也在不断提升，在保障女性健康、提升女性的预期寿命方面发挥了积极作用。