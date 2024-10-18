“60秒话健康”：假牙和种植牙哪种更适合老年人？

假牙和种植牙哪种更适合老年人？

首都医科大学附属北京朝阳医院口腔科主任王左敏告诉大家，不能一概而论。对于老年人来讲，要考虑他的口腔健康状况。单颗牙缺失、骨头条件较好的老年人适合种植牙，对于牙槽骨低平或是有全身性疾病、不适于做种植的老年人，活动假牙更适合。

因此，选择做假牙还是种植牙，需要到专业的机构由专业人员检查后方可做出判断。