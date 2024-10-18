10月底前宜完成流感疫苗接种 部分人群可免费接种

秋冬季是流感等呼吸道传染病高发季节。及时接种疫苗，是预防呼吸道传染病发生的重要措施。今年我国批准上市的流感疫苗有三价灭活疫苗、四价灭活疫苗和三价减毒活疫苗。哪些人群需要接种疫苗？又该如何选择疫苗？为此，人民网采访了首都医科大学附属北京佑安医院呼吸与感染疾病科主任医师李侗曾。

李侗曾介绍，每年的10月到次年的3月是流感等呼吸道传染病的高发季节。通常接种流感疫苗2至4周后抗体可达到保护性水平，因此建议适龄人群尽量在10月底前完成疫苗接种。具体来说，6月龄以上人群，如果没有禁忌证，都应该接种流感疫苗，尤其是老年人、婴幼儿、慢性基础性疾病患者，以更好地达到预防效果。如果在10月底前没有及时接种，后续也要尽早接种。

李侗曾表示，灭活疫苗采用肌内注射，减毒活疫苗采用鼻内喷雾法。疫苗中的“价”，指疫苗可以预防的某种病原体的类型数，从数量上来说，四价流感疫苗比三价的可以多预防一种乙型流感病毒的亚型。6月龄及以上人群可接种三价或四价灭活疫苗，三价减毒活疫苗适用于3到17岁人群的接种。他指出，目前上市使用的流感疫苗都是安全的，且提供的保护效果相近，对可接种不同类型、不同厂家疫苗产品的人群，可自愿接种任何一种流感疫苗，无优先推荐。

“我国已有部分地区通过民生项目、惠民政策等形式，针对老年人、学龄儿童、医务人员等特定人群开展流感疫苗免费接种项目。”李侗曾提示，流感疫苗通常可在社区卫生服务中心或医院接种。各地接种单位可能有异，具体需咨询当地的卫生行政部门。

李侗曾强调，不管是否接种流感疫苗，如果出现发热、咳嗽等症状，建议加强个人防护，尽量不要去人群密集的公众场所，必要时居家休息，视情况及时就医，遵医嘱科学安全用药。在日常生活中也要养成良好的个人卫生习惯，注意手卫生，不用未清洁的手触摸口、眼、鼻。咳嗽、打喷嚏时要遮掩口鼻，不随地吐痰，每天开窗通风。