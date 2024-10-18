让基本公共卫生服务惠及全民（无影灯）

近日，国家卫生健康委发布《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》，要求持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础性作用。

党的二十届三中全会《决定》提出，“实施健康优先发展战略”。完善基本公共卫生服务体系，是落实健康优先发展战略的具体措施。近年来，我国居民健康素养水平不断提高，一些重大疾病的危险因素得到有效控制，公共卫生服务水平显著提高。今年，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从2009年的15元提升至94元，公共财政发挥了积极作用。这份公共卫生“大礼包”，彰显了民生保障的温度和力度。

基本公共卫生服务“菜单”越来越丰富，反映了党和政府对民众需求的准确把握和及时回应。今年，国家基本公共卫生服务“版本”升级，增加了不少项目。例如，结合人口老龄化形势，推进开展老年人认知功能初筛等服务；结合“体重管理年”，将体重管理纳入健康教育的重要内容。其中，将慢性阻塞性肺疾病（以下简称“慢阻肺病”）患者健康服务纳入基本公共卫生服务内容，是我国公共卫生领域的一项重大突破。研究资料表明，慢阻肺病是我国最常见的慢性呼吸系统疾病，也是仅次于高血压、糖尿病的第三大常见慢性病，已成为严重威胁我国居民健康的重大公共卫生问题。国家基本公共卫生服务向慢阻肺病延伸，提高基层慢阻肺病的早诊早治率和规范化管理率，将为预防和应对呼吸道传染病打下良好基础。

基本公共卫生服务越来越精细，浓缩了对“一老一小”等重点特殊人群的关爱。国家卫生健康委要求做实老年人健康服务内容，对慢性病患者和老年人提供分类分级健康服务，提升健康服务精细化水平。例如，强化65岁及以上老年人健康服务，在现有老年人免费健康体检项目基础上，鼓励地方因地制宜结合基层医疗卫生机构服务能力、老年人健康需求等实际，通过优化家庭医生签约服务包等方式，丰富老年人健康体检项目，对次均费用较高的检查项目可实施2至3年或按周期检查一次。对老年人健康体检中发现血压、血糖异常的，确诊后及时纳入慢性病患者健康服务；对体检中发现体重异常或有其他基础疾病的老年人，适当增加联系频次，每年不少于2次，重点了解健康状况，提供健康教育、健康咨询等。

基本公共卫生服务越来越“个性”，体现了我国从以治病为中心到以健康为中心的转变。国家卫生健康委推出健康管理新机制，倡导利用“健康积分”兑换健康服务项目，引导城乡居民加强自我管理。例如，鼓励基层医疗卫生机构将居民血压、血糖、体重、腰围等指标控制情况和主动参与自我健康管理情况兑换为“健康积分”，居民可利用“健康积分”兑换相应健康服务项目，增强居民的依从性和获得感。同时，推动科技赋能基本公共卫生服务。推进信息互联互通和共享，支撑居民电子健康档案安全有序向本人开放。积极发挥人工智能、大数据的作用，为城乡居民提供个性化健康教育、随访预约等服务。鼓励有条件的地方，为基层医疗卫生机构配备数字化智能化设备终端，加强与电子健康档案信息的联通，为有需要的患者提供连续、动态的健康监测服务并适时上传至电子健康档案，为医务人员开展个性化健康服务提供辅助参考。

公共卫生是人民健康的基石，关系千家万户的幸福。开展国家基本公共卫生服务，是实施健康中国行动的基础性工程。期待各地持续推进基本公共卫生服务均等化，将基本公共卫生服务项目做实做细，更加注重服务的针对性和精准性，让基本公共卫生服务公平惠及全体居民，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 19 版）