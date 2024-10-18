把优质医疗服务送到群众身边

本报电 （陈得）10月15日，北京积水潭医院国家巡回医疗队8名专家来到黔东南州人民医院门诊大厅开展义诊工作。

淘淘（化名）今年10岁。去年家里人忽然发现他的腿有点“瘸”，走路向一边偏，而且身高也比同龄孩子矮，到当地医院检查后，并没有得到明确的治疗建议。小儿骨科主任医师边臻为孩子仔细查体，发现孩子是右侧膝外翻，轻微畸形，怀疑是低磷抗D佝偻病，也不排除多发性骨骺发育不良或脊柱骨骺发育不良。然后，边臻带孩子来到门诊，开具相关检查，明确病因后将在黔东南州人民医院为孩子进行手术治疗，让孩子在当地就能治好病。

截止到中午12点，8名巡回医疗队专家为240多名患者进行了问诊咨询服务，部分患者还预约了后续的检查和治疗。接下来，巡回医疗队将持续开展义诊工作，让更多当地患者在家门口就能享受到优质的医疗服务。

北京积水潭医院院长助理、国家巡回医疗队队长鱼锋表示，开展国家巡回医疗工作是国家卫健委的重要部署，北京积水潭医院高度重视，选派临床、管理等20名专家组建医疗队，分三批次到黔东南苗族侗族自治州剑河县、从江县开展工作，探索建立国家医学中心、国家区域医疗中心和州、县医院三级巡回医疗体系，更好地把优质医疗服务送到群众身边，让健康服务触手可及。

黔东南州卫生健康局党组书记、局长李仁穷表示，州、县医院要积极落实国家巡回医疗工作要求，通过查房带教手术等多种形式学习北京积水潭医院专家的新技术、新观念和新经验，并建立长期联系，加快落实建立国家分级诊疗体系，促进优质医疗资源下沉，为黔东南州打造一支“带不走的医疗队”。

“通过这次巡回医疗工作，能够帮助贵州建立三级诊疗制度，让常见病在州、县医院解决，复杂疾病转诊到国家区域医疗中心，疑难病例通过远程会诊、5G连线、转诊等形式由国家骨科医学中心完成。”鱼锋表示，未来北京积水潭医院将和贵州建立一个长期的合作机制，持续促进优质医疗资源有效下沉，助力贵州医疗卫生事业持续高质量发展。