“只选对的，不选贵的”成为不少消费者的消费选择，反映出消费观念趋于理性。追求平价消费，实则是拒绝为不合理的溢价买单，在消费者眼中，产品品质与实用价值才是关键。平价消费赛道逐渐火热，表明不少消费者日益看重商品或服务的本质属性，在消费过程中更愿意去繁就简。同时，随着制造工艺的逐步提升、运输成本的进一步降低，平价商品也给消费者带来了质量上的惊喜。

平价产品中，销量占比最高的是家庭清洁/纸品，达到21%。生鲜、厨具、粮油调味品等其他生活必需品的销量占比也较高。平价产品是消费者购买生活必需品的主要选择，在产品质量和功能差异不大的情况下，消费者更倾向于选择价格更具优势的产品。

从消费者特征看，“80后”消费者倾向于购买价格实惠的家庭产品，如童鞋、画具画材、意大利面和STEAM教具。“90后”消费者偏爱购买平价宠物用品和个人用品，包括猫粮、清洁用品、电热毯、椅类等。

从地域消费看，县域农村地区平价商品销量增速最快，超过10倍。购买平价产品目标群体指数较高的省份分别是江西、山西、黑龙江、广西和河南。

如今，不少商家开始关注、投资、布局平价市场，有助于优化市场竞争格局，实现市场的多元化和平衡发展，满足不同消费群体的需求。平价消费日益升温的背后是商家和消费者的双向奔赴，体现了营销理性和消费理性的双重回归。当然，平价消费指向的商品或服务的价格可以低，但质量和安全水平不能低，商家还应在价格与品质之间掌握好平衡。