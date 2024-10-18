近日，主打“纯手工”的蜡瓶糖等网红零食被曝存在食品安全风险，引发人们对相关食品安全的关注。

网红零食之所以走俏，与社交媒体以及第三方平台的造势分不开。一些商家以“纯手工”“无添加”为卖点，利用熟人关系、口碑传播等宣传营销方式，将自制食品打造成“网红”销售。一些消费者出于跟风、从众或猎奇心理，过于相信“网红”产品的营销，忽视了对产品生产许可、配料及生产日期等的关注，自身权益容易受到损害。

《网络食品经营监督管理办法》对网络食品宣传销售、经营者经营信息及查处都有明确规定，但网红食品监管存在一定难度。要让网红食品吃得放心，监管部门、第三方平台、商家应各负其责。

食品监管部门要加强监管，建立区域内网红零食加工企业和商家台账，通过日常监管和明察暗访，严防“黑作坊”和“三无产品”变身“网红”；依法对违规商家进行严肃处理和处罚，形成震慑。第三方平台要通过上架、直播前检查和不定期抽查等方式把好安全关，为不具备安全检测能力的商家提供检测协助，对有侵害消费者权益的商家及时作出处罚或下架等处理。商家要诚信守法经营，多在产品质量上下功夫，在守住食品安全底线基础上寻求口感和外观等方面的创新。

消费者也要更加理性，不能因为是“网红”就忽视食品安全，平时要多留意食品安全相关科普知识，增强自我保护意识和识别判断能力。