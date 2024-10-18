川北医学院：秉持医者仁心 推动医德文化团队教改建设

川北医学院充分发挥教育、医疗优势，主动作为，融入成渝双城经济圈建设，服务川陕革命老区。加强大学生的医德文化教育，对于提升未来医疗队伍的整体素质，构建和谐的医患关系，具有不可忽视的作用。川北医学院在医德建设方面积极努力探索，在人才培养方面注重医德教育教改，取得了阶段性成果。

打造专注医德文化教研的师资队伍

川北医学院专门成立了“医德文化研究传承工作室”，授课团队由学校党委副书记牵头，遴选课程思政名师、医学博士授课。教师先后获四川省“四有”教师、三八红旗手，四川省教学成果奖二等奖、社科成果奖三等奖，四川省青年教师授课比赛二等奖等；公开发表医德、思政主题科研及教改论文200余篇，出版中英文思政类专著、教材5部，获四川省思政专项课题6项、教育部产学研项目2项、大学生创新创业项目3项。

完善医德文化课程体系

川北医学院自2005年起长期开展医德医风系列主题教育和义务支医志愿服务活动，并据此开设选修课，根据医学人才培养方案和社会发展对医务工作者医德的要求，逐渐完善课程体系，2020年成为全校医学生必修课，2022年成功申请“四川省第三批课程思政示范课”。

建设医德文化课程

医德文化课程是医学专业领域的“大思政课”。川北医学院教师团队采取“线上+线下”“理论+实践”相结合的方式开展教学工作。自编中文教材《中国传统医德文化》并录制中、英文线上课程“时代背景下中国传统医德文化解读”，在学银在线平台投放。学校实践课程内容丰富，引导学生通过系列主题实践了解校情、国情、民情。邀请退休教师参与讲解母校成长发展历史，明确未来医务工作肩负的重任，筑牢职业理想，加强学习动力；邀请本校援非医生、地震一线抢险逆行者等讲述真实工作经历，帮助学生涤荡心灵，加强使命感，匡正从医初心；选取大家耳熟能详的医德典故，由医学生自编自导自演，沉浸式感受如何提升医患沟通能力、如何克服医疗工作中的困难，提升医学生的抗压能力；到社区中心宣传药食同源疗法，传授八段锦、五禽戏、太极拳，将医德、医药文化融入日常生活，使群众感受中国传统医药文化的功效和魅力；定期由医疗经验丰富的授课教师带队到敬老院义诊，体会“医者仁心”的深刻内涵。

人才培养硕果累累

作为省属高等医学院校，川北医学院师生秉承“敬业、博爱、求是、创新”校训，在医德文化课程指导下，使川北医学院学生牢固树立“党和人民信赖的好医生”的职业理想。近年来，学院获“全国大学生自强之星”6人、“四川省道德模范”1人、“最美女大学生”1人；参加大学生志愿服务西部计划19人，获全国大学生志愿服务先进单位等荣誉，志愿服务先进事迹得到多家媒体报道。

推动国际交流合作

医德文化教研团队2018年获批“社科联重点研究基地——名老中医医案研究中心”；2024年获批“社科联重点研究基地——中外医学交流与研究中心”，以来华留学生为媒介，定期通过中外互话医德，共通共融，使留学生切实感受中国医德文化的魅力，成为友好的守护者、宣传者、传承者。

以书为媒传播“中国好声音”

学院医德文化团队教师2023年由西南交大出版社出版了英文专著“The Benevolent Heart of Practitioner：Chinese Traditional Medical Ethics Culture”（《医者仁心：中国传统医德文化》），以中国传统医德文化为切入点，面向全球受众传播中国文化，传递中国声音。目前该专著已被山东图书馆、陕西图书馆、湖南图书馆等多家机构馆藏，得到了海内外专家学者的肯定。

川北医学院通过开展医德文化建设，带领师生以医德佳话为榜样树立医疗志愿，内化于心；以自身医德修养提升为表现，外化于行。创新课程思政融入方法，弱化教师思政理论知识的口头传授，强化学生的思考实践，真正让学生领悟医德文化的真谛，实现润物细无声的效果。

（付明明 李禄峰 黄 平）