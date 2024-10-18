新型消费开拓新径，消费信心显著改善

随着互联网、大数据和人工智能等技术的应用，消费新场景新业态新模式亮点纷呈，以数字化、绿色化、融合化为特色的新型消费展现出蓬勃生机，满足了消费者对产品和服务的多元化需求，激发了市场活力。国庆假期，重点商圈人流量和销售额均呈现明显增长，各大景区、博物馆里人流如织，中国网球公开赛、世界乒乓球职业大联盟中国大满贯赛等体育赛事一票难求。各项消费数据同比增长显著，消费市场热潮涌动，居民消费意愿和消费信心显著改善。

当前，我国正处于新型消费的快速增长阶段，新型消费是消费结构优化升级的重要方向。文娱旅游领域，各地纷纷挖掘地方文化资源，推出了一系列具有浓郁地域特色的文化旅游活动。不仅丰富了民众的文化生活，更吸引了大量游客前来体验，有效带动了当地经济的发展。同时，数字技术的运用，为游客提供了沉浸式的旅游体验，进一步增强了旅游产品的吸引力。体育赛事作为新型消费的一大亮点，也在各地蓬勃发展。从马拉松到自行车赛，群众性体育活动备受欢迎。这些活动不仅促进了健康生活方式的普及，也带动了相关产业的发展，为经济增长注入了新的动力。消博会上，国货特色展区的产品独具匠心，赢得了消费者尤其是大量青年人的青睐。国货品牌的复兴既是一种商业现象，又是展示中华文化、彰显文化自信的具体体现。绿色智能家电的销售情况表明，消费者对于智能化、环保型产品的需求日益增长，智能家居不仅提高了生活的便捷性和舒适度，还在节能减排方面发挥了重要作用，为可持续发展贡献了力量。

新型消费模式融合了技术创新、体验优化、品牌创新和可持续理念，通过互联网、大数据和人工智能等技术的应用，实现了生产与消费的高效对接。新型消费提供了一站式、个性化的消费体验，并通过交互式消费方式和地域特色IP增强了社交互动和文化融合。如在西安古城的街头巷尾，一场融合历史与现代的文化盛宴正悄然展开。游客们不仅能品尝到根据古籍记载精心复原的特色餐食，还能定制个性化的服装和造型，身临其境般感受昔日风采。戴上虚拟现实眼镜，人们便能畅游于唐代古建之中，近距离欣赏那壮丽景象。同时，新型消费还注重跨界创新IP的打造以及经济和生态的可持续性，不仅提升了商品和服务的价值，提高生产与消费的匹配度，还通过开发文化旅游景点和生态绿色的体验场景，推动生态环境的可持续发展。

新型消费是拉动消费增长的重要引擎，代表着消费升级的方向，引领未来消费的高质量发展。各地当因地制宜、提前谋略，顺应时代及市场趋势，积极培育和发展多样化的新型消费业态和模式。通过持续保障和改善民生，提高群众的消费意愿与能力，在更加放心舒适的消费环境中充分发挥新型消费的带动作用。

（作者：张小溪，系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、中国社会科学院经济研究所研究员）