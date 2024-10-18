秋雨之后防湿寒（中医养生）

俗话说：“一场秋雨一场寒。”人体外感秋雨的湿冷，会出现头痛头沉、鼻塞喷嚏、肢体酸紧、发热咳嗽等症状。淋雨后宜尽快脱掉湿衣，温水洗浴，保证休息，预防呼吸道感染。

淋雨之后，喝姜汤能驱寒。居家搭配一份“芫白胡椒汤”，同样能发汗解表、暖身散寒。芫即芫荽（香菜），白即大葱根部的白段。以香菜、葱白和胡椒为主料，调味煮汤，既美味又保健，能发汗解表、散寒化湿。《本草纲目》称“芫荽性味辛温香窜，内通心脾，外达四肢”。香菜味辛性温，具有发汗解表、通达阳气的功效，含有丰富的维生素C、胡萝卜素、维生素B，还含微量元素如钙、铁、锌等，能预防感冒、促进消化。胡椒性味辛热，含辣椒碱、胡椒林碱等成分和芳香油，温中散寒，止泻消积，祛痰解毒，用于风寒感冒、腹部冷痛、寒痰食积者。

阴雨天气出现头身困重、筋骨痹痛、腰膝发凉者，睡眠时可使用蚕沙枕，晚蚕沙有祛风除湿、和胃化浊、活血通经等功效。同时，配合后颈部和背部督脉、膀胱经刮痧、拔火罐或艾灸，有助于温通经络、升阳祛湿，缓解颈部僵痛。煲汤炖煮餐食中，加入木瓜、葛根、牛膝等，能辅助舒筋行气、祛湿通痹。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 19 版）