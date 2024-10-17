2024中国特殊食品大会召开 多家企业共话行业发展新未来

10月15日，2024第九届中国特殊食品大会暨中国特殊食品工业展览会在成都开幕。活动上，多家企业表达了自己的行业洞见，并分享了品牌实践。

“创新是新质生产力核心。为了适应中国新质生产力发展的大趋势，我们需要以更高的视角、更广的视野，把生物技术、大数据、人工智能等世界前沿科学技术结合到整体解决方案里。”IFF Nourish事业部大中华区总经理刘卫斌就企业如何践行新质生产力，推动产品创新实践发表了观点。他表示， IFF将紧跟新质生产力发展的趋势，并依托新的IFF上海创新研发中心，携手全球资源、继续秉承创新、合作和可持续发展的理念，铸就中国特殊食品行业高质量增长的新未来。

澳优（中国）执行总裁魏燕青表示，特殊食品事关“一老一小一病患”等特殊敏感人群的身体健康和生命安全，对推动实现健康中国建设具有重要意义。近年来，在政府、行业、消费者的协力共治下，特殊食品产业发展环境日趋向好，特殊食品安全指数逐年攀升，消费者信心不断增强。在“成为全球最受信赖的配方奶粉和营养健康公司”企业愿景的驱动下，澳优正逐步从婴幼儿配方奶粉企业过渡到高价值综合营养公司。澳优期待在行业发展的浪潮中，充分发挥全球研发、生产和供应链端的战略布局优势，争当行业的参与者、推动者、引领者。

“随着市场活力与消费热度提升，健康只是美好生活的起点，人们对美好生活有着更高的憧憬和期待。”活动中，安利（中国）研发及技术法规总经理彭先武表示，在帮助“人们过上更健康，更美好的生活”这个愿景下，因势利导，与时俱进，安利启动了从“大健康”到“美好生活”的战略升级，从身体健康、活力生活、情绪健康、良好关系、财务保障、个人成长、社会价值、绿色和谐这八个维度，发布了“美好生活之花”价值新主张。