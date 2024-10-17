天气寒冷为何是心脑血管疾病高发的诱因？专家这样说

当下已是深秋时节，气温逐渐下降，昼夜温差也在加大，寒冷空气刺激会导致血管收缩，心脏负担加重，引起血压升高和血管阻塞，增加心脑血管疾病的发生风险；严重时还会引起如脑梗死、脑出血、不稳定心绞痛甚至心肌梗死等心脑血管疾病问题的发生。深秋时节，该如何做好科学预防，平安过冬？近日，北京大学第三医院心内科主任医师崔鸣提出建议。

崔鸣介绍，季节交换之际，门诊老年心脑血管病患者明显增多，随着气温的进一步下降，患者数量还会进一步增加。冬季心脑血管发病率比夏季要高50%左右，这是因为冬季气温骤降、天气干燥、饮食失宜，户外活动减少，造成一系列外界环境改变，让身体内部交感神经兴奋，造成血压升高、心率增快、血管收缩、心脏负荷增加，心脑血管疾病的发生率也会增加。

崔鸣建议，冬季心脑血管防治，首先要注意保暖，注意室内外温差和早晚温差，适时增添衣物，可以减少气温变化对心脑血管疾病的影响；其次，天气干燥要适当补充水分，防止血液过度黏稠，减少血栓事件发生；再次，适当调整饮食，冬天热量消耗大，大家偏爱进补，吃热量高、油脂高的食物，这对血脂控制并不友好，建议坚持合理健康的饮食；最后，适当运动，冬季室外寒冷，可以等太阳出来，温度适宜后再进行锻炼。

另外，心脑血管患者还要做到按时门诊随访调整治疗，根据血压状况增减降压药物，如果出现胸痛等症状，或怀疑疾病加重、不稳定时要及时就医，做好这些，能够比较平稳的度过冬天。

谈到当前心脑血管防治现状及特点时，崔鸣表示，随着生活水平增高，心脑血管疾病的发病率出现了农村超过城市的现状；女性心脑血管发病率也上升很快，成为威胁女性健康最大的疾病；而青年人的心血管发病率也呈逐年递增的趋势，要重视青年人的心脑血管健康防护。

当下，我国心脑血管疾病发病率和死亡率处在一个缓慢爬升的平台期，崔鸣介绍，要想迎来心血管疾病向下的拐点，防治非常重要。2023年国家卫生健康委联合多个部门制定了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030年）》，方案提出加大基层医疗机构血压、血糖、血脂“三高共管”力度。这是因为这三种疾病同为心脑血管疾病的危险因素，而三高共管强调综合防治，可降低经济负担，同时也会让心脑血管疾病治理效率更高。

崔鸣认为，心脑血管疾病等慢病防治工作更多要在基层医院、乡镇医院、社区医院发力。基层医院承担了很多的防控任务，长期的慢病管理战场是在基层，要从提高居民生活区一公里范围内的卫生机构水平开始，让高级医疗资源下沉，让医疗资源同质化，实现慢性疾病管理的规范化。让基层医院对慢病会管理，对疾病会识别，一旦发生急症或重症，及时转到三甲医院，充分发挥基层的力量。

崔鸣提醒，防治心脑血管疾病需要控制好高血压、高血脂、高血糖、肥胖、抽烟等上游危险因素，要将关口前移。当下，存在对心脑血管疾病的认识不足、诊断不足、筛查不足等问题，导致对该病的管理及预防存在欠缺，从而错过早发现、早诊断、早治疗的时机。同时，他呼吁，各大医院应带头做好科普宣传和业内培养工作，要带动下级医院，尤其是基层医院对于这种危险因素的识别能力，让心脑血管疾病慢性管理得到规范化防治。