特殊食品产业T20成功举办

10月15日下午，特殊食品产业T20在四川省成都市成功举办。作为第九届中国特殊食品大会期间举办的重点活动之一，本次论坛邀请了15位特殊食品企业负责人分别围绕“新质生产力赋能特殊食品新篇章”“特殊食品引领健康生活升级新趋势”“创新技术解锁营养健康食品新未来”三大主题展开讨论，现场大咖云集、思维交锋，共话行业发展新未来。会议由中国营养保健食品协会副会长、东北农业大学副校长姜毓君主持。

中国营养保健食品协会副会长、东北农业大学副校长姜毓君

主题一：新质生产力赋能特殊食品新篇章

圆桌嘉宾从左到右依次为：IFF Nourish事业部大中华区总经理刘卫斌中国营养保健食品协会副会长、完美（中国）有限公司党委书记、常务副总裁赵建红中国营养保健食品协会副会长、汤臣倍健股份有限公司副董事长梁水生健合集团成人营养与护理业务单元（ANC）中国区执行总裁丁雯美赞臣中国CEO肖婧婧

针对特殊食品行业如何发展新质生产力，中国营养保健食品协会副会长、汤臣倍健股份有限公司副董事长梁水生结合企业发展经历分享到，新质生产力就是通过一些现代技术，如生物技术、医学技术、数字化不断创造新产品、新原料，在提高生产效率的同时，为消费者提供有需求、有针对性的产品。多年来，汤臣倍健不断在践行新质生产力，从新技术、新功能、新原料等多个方面着手不断推进，为整个企业和整个行业的发展提供源源不断的助力。同时，汤臣倍健也在生产的角度不断提升，通过数字化技术、设备的更新提高生产效率，旨在为消费者提供更多个性化、多样化、精准化的产品选择。

谈及国内特殊食品行业在新质生产力趋势下面临的机遇，中国营养保健食品协会副会长、完美（中国）有限公司党委书记、常务副总裁赵建红表示，作为一个从事大健康行业近30年的大健康科技企业，完美公司将从三个方面进行市场布局：一、科研创新，建立公司自己的技术堡垒，将护城河建得越深越好；二、解决方案创新，针对不同人群、不同产品的需求提供不同的解决方案，同时在个性化定制方面提供创新解决方案；三、合作创新，要联合相关部门以及不同的企业开展相关工作，更好地推动实施健康中国战略。未来，完美公司也将会继续加大这三方面的创新，以新质生产力服务更多消费者的同时，助推营养健康行业高质量发展。

健合集团成人营养与护理业务单元(ANC)中国区执行总裁丁雯谈及新质生产力在助推企业发展时表示，目前健合集团覆盖了三块营养品的业务：婴童营养、成人营养以及宠物营养，新质生产力在助推整个集团不同的业务发展来看，侧重点会有不同，但同时又有相同的地方。共同点方面，以“让人们更健康更快乐”为使命，更好地服务中国消费者是健合集团三块业务的共同点。就不同点而言，针对婴童板块的合生元品牌致力于通过科研和研发资源的投入提高整体产品的质量；成人营养品品牌Swisse斯维诗旨在朝着多样化和满足不同人群需求发展；宠物营养品牌则更多专注于对宠物提供精准的营养素需求。总的来说，健合集团旨在通过以上三个板块，从不同的方向努力培育新质生产力，从而助推企业更好的发展。

谈及新质生产力在特殊食品行业中发挥的地位和作用时，IFF Nourish事业部大中华区总经理刘卫斌指出，新质生产力引领并推动着整个行业的进步，从而让消费者身体更加健康、生活更加美好。IFF作为原配料供应企业也在不断践行新质生产力，第一，通过前瞻性、持续性的创新，满足不同人群的不同需求，实现精准营养和个性化的服务；第二，和市场消费连接起来，精准把握行业发展动向和需求，打造更适合中国市场的产品；第三，站在更高的视角，把最新的技术整合在一起，提供更多创新、多元、个性的解决方案和产品。未来，IFF也将通过这三方面继续努力，并与大数据、人工智能结合起来，不断拓宽、扩深产品功能方面的研究，旨在把健康带给更多消费者的同时，带给他们更多的愉悦感和幸福感。

美赞臣中国CEO肖婧婧表示，如何将新质生产力贯彻到实际工作中，向“新”而行，是亟待回应的时代命题。首先，科研创新是发展新质生产力的核心要素，它既是基础，也是前提。美赞臣作为一家拥有119年历史的全球母婴营养品牌。回望过去，不难发现每一次划时代的配方突破和产业创新都是由科研创新推动的。其次，特殊食品行业属于传统行业，如何将科研创新成果转化为现实生产力，推动行业升级将是向“新”而行的突破口。美赞臣专长是将科研成果转化为科学营养解决方案，致力打造真实有效的产品，助推行业创新升级。未来，美赞臣也将坚持创新引导，在产品端、渠道端、消费者的沟通上持续做创新的布局，不忘初心为中国的孩子们、妈妈们提供更好的产品。

主题二：特殊食品引领健康生活升级新趋势

圆桌嘉宾从左到右依次为：内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁杨超群安利（中国）日用品有限公司研发及技术法规总经理彭先武中国营养保健食品协会副会长、康宝莱全球产品开发高级副总裁郑群怡雀巢健康科学大中华区总裁及全球医学策略市场部负责人顾欣鑫中国营养保健食品协会副会长、赫力昂中国商业准入负责人祁佩林

谈及健康新需求带来的行业变化，中国营养保健食品协会副会长、康宝莱全球产品开发高级副总裁郑群怡表示，目前产品类型、消费需求、产品应用方面均发生了很大的变化，面对这些行业变化康宝莱也从四大方面进行了积极应对：第一，在产品开发方面，紧跟时代的需求，不仅在两年前推出全球第一个DHA软糖，还积极支持国家政策，推出了14款低GI认证产品；第二，在产品研发方面，以有效性、科学性为驱动力，通过科学实验的探索和转化，真正做到用数据说话，让消费者吃得更放心；第三，在产品配方和服务上，利用AI帮助创新升级和改善，更智能、个性化地满足消费者需求；第四，在行业发展方面，积极和各个同行进行深入交流、学习，并配合行业协会的工作，为行业发展做出更多贡献。

谈及未来营养健康行业发展趋势时，安利（中国）日用品有限公司研发及技术法规总经理彭先武表示，随着健康意识的提升以及老龄化进程的加快，国民的健康意识日益提升，由被动的追求健康转变为主动的追求健康，大健康产业依然保持着旺盛的增长势头。未来在深耕营养健康行业时需要从四个方面展开：第一，要重科技、重研发，以科技创新为引领的产业，没有科技投入是不行的；第二，朝着细分化、个性化、精细化方向发展，千人千面的个性化的营养解决方案才是消费者所需要的；第三，积极开展健康知识的传播，与消费者建立沟通，并让消费者接纳和认可也是至关重要的；第四，除了身体健康外，满足消费者更多的健康诉求，助力实现真正的健康生活和美好生活，才能引领企业乃至产业的发展。

雀巢健康科学大中华区总裁及全球医学策略市场部负责人顾欣鑫分享到，营养是人类健康的基石，营养的水平也反映着国民健康水平，但不可否认的是在人生的不同阶段都会面临营养的缺口。作为百年品牌，雀巢的理念是从营养缺口开始然后严格科学实证，再到产品配方设计及落地。针对老龄化新形势下中国人群的需求，雀巢从特医板块发力，不仅要满足普通全营养，还在这个前提下不断推进糖尿病、肾病以及罕见病的配方，满足小众人群的营养需求。未来，雀巢仍将为了三亿老年群体更美好的老年生活努力，除了通过科学实证、创新研究，还需要进行消费者教育，把观念理顺，消费自然会被撬动，才能让老年人在不同场景、不同疾病状态下都能吃到好的产品，从而助力新时代老年人更加活力、健康、年轻。

面对新时代消费者对功能化、个性化的转变，内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁杨超群表示，伊利将从三个方面进行转化和布局：第一，洞察消费者需求。真正了解消费者的需求和痛点，提供有针对性的产品。第二，升级应用场景。在不同的成长过程中以及消费场景下，消费者的需求是不一样的，应该精准定位消费场景，持续提供有营养价值的产品。第三，追求产品持续创新。随着消费需求的不断提升，消费者对新产品的需求日益增加，只有不断主动迎接这种变革，适应这种消费的趋势才能保证时刻的领先。总之，对于高速发展的健康食品行业来说，从以上这三点逐步出发，更多地迎合市场需求，才是保障基业常青的根本。

中国营养保健食品协会副会长、赫力昂中国商业准入负责人祁佩林指出，特殊食品行业在欣欣向荣发展的同时，也迎来了新的机遇和挑战：第一，产品的多元化。在特殊食品赛道上每一家企业都致力于产品开发，针对不同人群、不同年龄段、不同健康诉求开发不同的产品成为企业发力的重点。第二，创新和研发。越来越多企业开始投入丰富的资源进行科学研究实证，旨在通过产品研发、消费者洞察、数字化等方面更好地服务消费者。第三，监管手段的及时性。监管一定是滞后于市场发展的，为了保证人民健康，可以利用一些新技术，转化为有效、及时的监管手段。第四，发展数字化和个性化。通过建立相关领域赛道的知识图谱和人工智能，能够帮助公众获取到真正、快速、有效、先进且经过科学实证的营养健康知识。

主题三：创新技术解锁营养健康食品新未来

圆桌嘉宾从左到右依次为：澳优党委书记、澳优(中国)执行总裁魏燕青蒙牛集团副总裁张旭光无限极（中国）有限公司副总裁、首席科创官马军惠氏营养品大中华大区总裁裘晔小藻科技有限公司首席执行官俞威

无限极（中国）有限公司副总裁、首席科创官马军分享了无限极在新时代下三个敢于做创新的经验：第一，敢于坚持传承。坚持传承是不容易的，尤其在中国特殊食品行业，坚持传承意味着要把老祖宗留下的精华挖掘出来，使其适应现代发展和消费者需求，这个是非常具有挑战性的。第二，敢于突破自己。敢于走出自己的舒适区，做些别人不敢做的事情，才能助推企业更好的发展。第三，敢于探索未知领域。通过未知领域的深入挖掘，才能为行业注入源源不断的活力。只有通过这三个方面的敢于创新，才能在营养健康行业未来的发展过程中走到前列，并能够真正创造出符合消费者需求且有功效的健康产品。

谈及创新在营养健康领域的作用时，蒙牛集团副总裁张旭光结合自身感受，分享了三个方面的变化：第一，行业的创新研发。当前整个产业已经逐渐进入到了技术竞争、研发驱动的时代，消费者、从业者、监管者，包括临床专家，都对创新研发有了深刻的认知，这是一个很好的变化。第二，投入产出的创新。在行业高速发展的过程中，研发创新的投入和产出需要整个产业的努力，不断推进标准化、规范化、体系化建设。第三，技术驱动的创新。和过去相比，如今研发和市场、消费者之间更加紧密地联系在一起。应对现在的技术驱动，需要靠技术创新打造产品创新的卖点，从而占领消费者心智，创造新的增长力。

惠氏营养品大中华大区总裁裘晔在分享中指出，惠氏旗下最著名的品牌就是启赋，旨在通过科学、创新，研发出最好的配方，从而守护母婴营养健康。在母婴健康行业中，虽然会有业内的竞争，但还有更多我们所不知道的领域值得探索，如对母乳的研究其实一直在突破，所以从这个角度来讲，我们应该在行业内携手更多全球的领先科技，为消费者提供更好的产品、研发、创新甚至服务，这是母婴行业的使命，是共同致力于营养健康食品领域的从业者最初的初心，也是惠氏最终的目标。接下来，惠氏也将会继续利用在整个科研、医务人员、消费者等群体的教育服务优势，更好地服务母婴人群。

澳优党委书记、澳优(中国)执行总裁魏燕青针对未来营养健康行业如何发展展开分享。他表示，主要包含三大方面：第一，未来营养健康市场规模将持续增长。随着生活水平的提高和消费健康意识的不断增强，消费者对健康食品的需求越来越旺盛，市场规模将持续增加。第二，营养健康市场将更加细分化。随着消费者的需求场景越来越多元化、个性化，企业在各自研发领域的基础上还需要开发出满足不同消费者、不同消费场景的产品，才能更好地迎合市场需求。第三，对品质消费需求越来越高。消费者将更加专注和重视健康食品的品质，企业需要做的是在满足消费者吃得好、吃得营养、吃得健康的基础上，为消费者提供更高质量和更高品质的产品。

小藻科技有限公司首席执行官俞威围绕公司主营产品展开分享。他指出，拟微球藻虽然是相对新兴的原料，但它的创新研发对推动整个行业向绿色和可持续发展有着非常重要的意义。目前，小藻科技对EPA藻油/拟微球藻油的研究已经进行了十年，并且于近期，小藻科技申报的拟微球藻油也正式获得国家卫健委新食品原料的批准。对于小藻科技来说，这是一个新的起点，预示着EPA藻油替代鱼油的方案将在中国真正开始商业化。同时，拟微球藻油的获批也让小藻科技更加有创新和研发的原动力，未来将通过自己的研发创新，深入地探究拟微球藻不同的临床应用，从而提供给消费者更好的解决方案。