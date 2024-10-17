如何使体重管理计划不被“特殊日子”所打扰？

对很多人来说，体重管理就是日常生活的一部分，需要终身坚持。但不可否认，这个事说起来容易，做起来却很难。出生有满月酒，生日有聚会，升学有宴请，结婚有喜酒，更别说各个节日以及日常和家人朋友的小聚，哪一刻能离开吃喝呢？

面对丰富的美食诱惑和相对不规律的作息，你原本平稳的体重管理计划是否会被经常性的打扰？你是否总是忧心忡忡，担心一切努力付诸东流？与其每次紧皱眉头，还不如掌握一点实用的小技巧，主动出击，让我们在这些“特殊”的日子里，既能充分享受团聚的欢愉，又不至于破坏自我体重管理的计划，岂不美哉？

以下是一些实用的小建议，希望可以帮助您的体重管理计划免受“特殊”日子的打扰。

1.提前规划，设定小分量

面对即将到来的“特殊”日子，提前规划是关键。预估可能遇到的食物诱惑，主动思考应对策略。可以事先决定自己将尝试哪些食物，并设定好分量限制，从小分量食物中获得满足感，避免无节制进食。

2.提前吃高蛋白和高纤维食物，增加饱腹感

灵活地保持日常的健康习惯，尝试寻找时间间隙进行简短有效的锻炼，如快走、开合跳或爬楼，以维持身体的活动量。选择相对健康的菜品，或是提前吃一些富含蛋白质和纤维的食物来增加饱腹感，减少后续对高热量食物的渴望。

3.学会拒绝，勇敢说“不”

在特殊场合中，学会委婉但坚定地拒绝那些不符合你健康目标的食物邀请。你可以提前告知朋友或家人你的饮食计划，获得他们的理解和支持。

4.“游戏时间”，智慧策略

把进食变成一场游戏。可以设定一个“品尝挑战”，每个菜品只尝一小口，然后闭上眼睛，细细品味，猜猜里面有哪些调料。这样带着好奇心进食，不仅有趣还能有效控制食量，何乐而不为呢？

5.移转目标，享受与亲友聚餐的交流过程

关注非食物乐趣。很多时候，特殊日子的魅力不仅仅在于食物。尝试将注意力更多地转移到与亲朋好友的交流、活动的乐趣或者体验新事物上。这样不仅可以减少对食物的过度关注，还能让这些日子变得更加丰富多彩。

6.精心打扮，自信的心理暗示会增强自制力

在有聚餐等活动的特殊日子里，不妨给自己来个“华丽变身”作为体重管理的最大奖赏。穿一件让你自信满满的衣服，画一个美美的妆容，告诉自己“我看起来真棒”！这样的心理暗示会让你更加注重自己的行为举止，包括饮食选择。你打扮得如此漂亮时，当然也会更加珍惜这份美丽，不愿意让它被过量的食物所破坏。

7.灵活调整，积极面对

如果偶尔“失误”偏离了计划，不要急着否定自己或陷入过度自责，更不能因此放弃。要及时调整心态，快速回到正轨。

记住，体重管理是一个长期的过程，偶尔的偏差不会决定全局。

文/张蕊（医科大学附属北京潞河医院临床营养科）