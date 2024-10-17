原来吃石榴可以不吐籽？

秋天是石榴收获的季节，石榴自古就有“水晶珠玉”之称，被列为果中珍品，更因为味道酸甜及丰富的营养成分，深受人们喜爱。而且，因为其色彩鲜艳、籽多饱满，在我国传统文化中常常被用作喜庆水果，象征多子多福、子孙满堂，是馈赠好友的喜庆吉祥佳品。

味道好、寓意也好的石榴，在营养价值方面有什么独特之处呢？

营养成分的种类十分丰富 还含有多种功能性成分

石榴营养丰富，含有多种人体所需的营养成分，主要包括碳水化合物、少量蛋白质、多种维生素和矿物质，还有有益健康的生物活性物质等。

石榴中含有多种功能性成分，如黄酮、生物碱、花色素、槲皮素等，有助于抗癌、抗炎。

《中国食物成分表（2009）》显示，每100克石榴可提供74千卡能量，含碳水化合物18.7克、蛋白质1.4克、脂肪0.20克、不溶性膳食纤维4.8克、维生素C 9.0毫克、维生素E 4.91毫克、硫胺素0.05毫克、核黄素0.03毫克、钠1毫克、镁16毫克、钾231毫克、钙9.0毫克、铁0.3毫克、锌0.19毫克、铜0.14毫克、磷 71 毫克、锰0.17毫克。

维生素C含量是苹果、梨的两倍 “低钠高钾”有助于改善心血管

石榴中的维生素含量丰富，如维生素C和B族维生素，其中前者的含量约是苹果、梨的2倍，它有助于预防牙龈出血、抗氧化、增强免疫力等。

石榴中钾的含量丰富，是“低钠高钾”的水果，每100克石榴含231毫克钾；钾有改善心血管系统的健康、预防动脉硬化等作用。

石榴籽中含石榴脂肪酸，95.67%均为不饱和脂肪酸。

石榴籽的营养成分也不少 怕麻烦可以选择软籽石榴

很多人不愿意吃石榴的主要原因是，吃起来太麻烦。首先皮不好剥，好不容易剥好把里面的一颗颗“宝石”都挖出来了，可吃后将石榴籽吐出来又是一大工程。

石榴籽能不能吃呢？其实，不光是石榴果肉，石榴籽也一样有丰富的营养物质，是可以吃的，只不过口感不佳。

对此口感不介意的，可以直接嚼吧嚼吧吃了；不喜欢这个口感又不嫌麻烦的，就可以吐出来；嫌吐出来麻烦的朋友，则可以选择近两年市场上比较火爆的软籽石榴——就像无籽西瓜一样，籽是软的，吃起来心理上不会抗拒。

文/马博士健康团 科学审核/马冠生（北京大学公共卫生学院教授）