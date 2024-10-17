入秋宜喝茶 为啥说红茶、绿茶各有千秋？

秋天是一个适合喝茶的季节,有助于降燥解渴，还能起到修养身心的作用。

茶有很多种类，最常见的就是绿茶和红茶了。而关于红茶和绿茶谁更好的话题，一直都有不少讨论。红茶和绿茶的营养成分相近，它们都含有咖啡因、抗氧化剂和其他重要的植物营养素，但同时也有各自的营养特点。今天就来分析一下红茶和绿茶到底有什么异同。

红茶经过发酵和氧化 绿茶采用快速热处理

红茶经过了充分的氧化和发酵，形成独特、浓郁的味道。在氧化过程中，叶子暴露在空气中，加深了它的颜色，增强了味道。然后，叶子被加热和干燥，压碎制成红茶。这种加工过程造成了红茶的颜色较深，味道浓郁，略带苦味。

绿茶用的是嫩的、未发酵的叶子。这些叶子被快速用热处理、加工和磨碎，不需要氧化。与红茶相比，绿茶的味道要温和得多。

红茶和绿茶都对心血管有好处 还能帮助增强大脑功能

相关研究表明，红茶和绿茶含有的植物营养素都能支持心血管和代谢健康。饮茶还具有抗衰老、抗糖尿病和抗癌的功效。他们的共同益处主要有以下几个方面：

1.保护心脏

红茶和绿茶都含有多酚，黄酮类化合物是多酚的一个亚群。两种茶含有的黄酮类化合物的类型和数量有所不同。绿茶含有更多的EGCG（茶多酚中最有效的活性成分，属于儿茶素），而红茶是茶黄素的丰富来源。

有相关学者进行研究后发现，绿茶和红茶中的黄酮类化合物能对心脏起到保护作用。

在防止血管斑块形成方面，这两种茶同样有效，它们还有助于降低低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯和血压。

兰州大学第一医院的心脏病学家发现，与每天饮茶不到1杯的人相比，每天饮茶1-3杯的人心脏病发作和中风的风险分别下降了19%和36%。类似的，伦敦国王学院的营养学家发现，每天至少喝3杯茶能将患心脏病的风险降低11%。

2.增强大脑功能

这两种茶含有的咖啡因，通过阻断抑制性神经递质腺苷来刺激神经系统。它还有助于释放增强情绪的神经递质，如多巴胺和血清素。因此，饮用红茶和绿茶能增强警觉性和情绪，加快反应时间，提高短期记忆力。

绿茶和红茶含有茶氨酸，这种茶氨酸并不存在于咖啡中。茶氨酸能穿透血脑屏障，触发大脑中名为γ-氨基丁酸的抑制性神经递质的释放，引起放松而又警惕的状态。同时，茶氨酸还促进增强情绪的激素（多巴胺和血清素）的释放。

茶氨酸可以平衡咖啡因的影响，这两种物质的结合能起到协同作用。匈牙利塞格德大学的药物学家发现，同时摄入茶氨酸和咖啡因的人，比仅摄入一种的，拥有更强的注意力。

红茶的独特益处

1.减轻体重

浙江大学茶叶研究所的研究人员发表在《分子》上的研究结果显示，在促进体重减轻方面，红茶含有的多酚比绿茶含有的多酚更有效。需要注意的是，这项研究大部分采用了动物模型，这就意味着不能推断出它对人类的益处。

不过，即使考虑到它热量低和不含糖的特性，对人们减重也能够起到一定帮助。

2.抗炎和抗糖尿病

沙特卡西姆大学医学院的生物化学家发表在《国际健康科学杂志》上的一篇综述，对红茶的有益作用进行了更广泛的考察，指出它具有抗炎和抗糖尿病特性。

虽然绿茶也有抗炎作用，但红茶的茶黄素含量更高，这就使其抗氧化作用更强。茶黄素有助于中和人体内的自由基，从而减少炎症和促进心脏健康。

绿茶的独特益处

1.抗癌

波兰的医药化学家发表在《国际分子科学杂志》上的研究，探讨了绿茶含有的儿茶素对预防癌症的重要作用。它可以中和游离氮和自由基，减少炎症，诱导癌细胞死亡，同时不影响健康的细胞。

绿茶含有的多酚对阻止癌细胞生长和降低癌症风险的作用，在前列腺癌、胰腺癌、乳腺癌和胃癌等领域中都有体现。

虽然绿茶无法取代化疗等药物疗法，但其完全可以作为辅助疗法来预防和治疗疾病。

2.抗疲劳

辽宁师范大学的体育教育学家发现，与喝水的老鼠相比，喝含有EGCG成分饮料的老鼠，在感到疲劳前游泳的时间更长。

3.保护肝脏

美国新泽西州立大学的生物化学家发现，食用高脂饮食的老鼠摄入EGCG，能减少脂肪肝的发展。

红茶和绿茶的热量都比较低 营养成分有差异但并不大

红茶和绿茶的热量都较低，而且含有相当数量的咖啡因。1杯红茶含有少量的天然形式的钠（不到5毫克）和26毫克咖啡因。

相比之下，1杯绿茶含有少量的蛋白质（0.25克）和略多的咖啡因（29毫克）。绿茶还含有微量的维生素和矿物质，包括铁、镁、钾、钠、锌、锰、硫胺素、核黄素、烟酸和维生素B6。

所以，到底哪种茶更健康呢？其实很难分出高低胜负。最重要的是，这两种茶都有益处，营养差异并不大，而且很容易纳入健康、均衡的饮食中。喜欢喝哪种茶，完全取决于个人偏好。

文/刘春华（北京市顺义区马坡镇 卫生院中医科副主任医师）

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茶叶过期有风险吗？

很多人有喝茶的习惯，也因此十分受益，但对于储存茶叶一直有顾虑。茶叶也算是一种食品，会有过期风险吗？会变质吗？

多数茶叶含水量很低 不受潮就不会腐坏

茶是一种比较特殊的食品。大多数的茶，比如绿茶、黄茶、红茶、乌龙茶和白茶，含水量都很低，并不足以支持细菌和霉菌生长。所以，只要不受潮，放多久它们都不会发霉长菌，也就是不会“腐坏”。

不过，“不发霉”不代表“不发生变化”。在存放中，茶中的氨基酸和茶多酚等成分可能发生降解或者氧化。变化的结果，可能是“更好喝”，也可能是“很难喝”。

在上面提到的5类茶中，绿茶、黄茶和红茶在存放中通常是比较快地变得“滋味寡淡”，甚至“难喝”，乌龙茶中的浓香铁观音、岩茶和单丛，可以放得比较久还保持好喝的特性，而白茶如果保存条件良好，可能会变得更好喝。

普洱是后发酵茶 越放越好喝

黑茶（包括普洱熟茶）以及普洱生茶（在工艺上算绿茶）含水量高，在存放过程中能支持微生物缓慢生长，所以它们在存放中会持续地发生变化。这就是所谓的“后发酵”过程。对于这些后发酵的茶，如果原料好、制作工艺好、存放条件好，在存放中会变得更好喝。这是市场上流传“老普洱值钱”“存黑茶增值”的原因。

不过需要注意的是，“老”只是一个因素，好喝还需要“原料好、制作工艺好、保存条件好”来保障。实际上，即便是绿茶、黄茶等“比较容易变得不好喝”的茶，如果真空包装再冷冻起来，也是可以大大延长“保持良好风味”的时间。

不要只盯保质期和“年份” 要从状态、气味和味道来判断

对于茶而言，“保质期”主要是厂家为了执行国标要求而标注的一个时间。消费者不必过于在意，不管哪类茶，打开看没有“异常”，闻起来喝起来能接受，就还可以喝。

最后提醒一下，即便是对于存放后可能变得好喝的“老黑茶和老白茶”，也不要只盯着“年份”，还是要看状态、气味、味道，不是“老”就意味着“好”。也不要听“故事”“情怀”，茶是一种饮料而已，好喝才是终极标准。

文/云无心（食品工程博士）