深挖骗保生意背后的黑色产业链

前不久，内蒙古自治区阿荣旗公安局破获一起挂床住院骗保案。2019年至2022年，村民蔡某买了多家保险公司的意外险，自己或伙同他人通过住院挂床的方式，多次骗取保险津贴共145050元。此后，许多村民找蔡某学挂床赚钱，蔡某便向每人收3000元好处费教他们如何操作。在蔡某唆使下，本案涉及200多人，短期内提出400余次理赔，其中一个村就有50多人集中性频繁投保理赔。（10月16日央视新闻）

蔡某可谓“生财有道”。在其唆使之下，200多人骗保，400余次理赔，“生意”做得这么大，其一定从中赚了不少钱。与此同时，这也意味着意外险的保险津贴会赔进去不少。意外险中的津贴理赔是当被保险人因遭受意外伤害事故而需要住院治疗时，保险公司按照合同约定每天给予一定金额的补贴。容易忽视的是，夸大虚构伤情、住院挂床等行为不仅涉嫌骗取意外险赔偿金，也涉嫌骗取医保基金。我国的基本医疗保障的参保率持续保持在95%以上，这200多位村民住院挂床意味着基本医疗保险同样要为他们买单。

蔡某和他的同伙属于罪魁祸首，在他们唆使下参与骗保的200多人也责无旁贷，都应该依法受到惩处。但也要看到，这些村民行骗必然有医疗机构进行配合，否则住院挂床就难以实现，报销和理赔的票据也难以获得。推出意外险的商业公司要进行理赔审核，对于欺诈骗保也有相应的识别与惩戒机制，但在此案中，商业保险公司很长一段时间都没有发现猫腻，这说明不仅有医疗机构与这些骗保村民“打配合”，而且他们的手段还很“高明”。因此，惩戒这些骗保人员只是第一步，除此之外，更应该深挖他们背后的帮凶和黑色产业链。

教人住院骗保成为一门“生意”，是“三假”（假病人、假病情、假住院）骗保的一个缩影。不少村民参与其中，说明打击欺诈骗保不能忽视普法教育，一旦医疗机构和参保者形成骗保利益共同体，其内部关系就难以打破。鼓励他人举报骗保线索或调动群众监督的积极性等，就会变得困难。

这种现象也说明，尽管打击欺诈骗保的力度在持续加大，但我们仍然面临严峻的形势。尤其值得警惕的是，欺诈骗保的手段还在不断翻新，这次针对意外险骗保就是一个骗保新招数。因此，打击欺诈骗保必须紧盯骗保动态，及时发现骗保新手段，迅速推出针对性更强的治理举措，如此才能将骗保新苗头扼杀在萌芽里。

无论是医保基金，还是意外险等商业保险基金，都是患者的“看病钱”“救命钱”。织牢“病有所医”的保障网，既要有普惠性医疗保险，也要有补充性商业保险。打击欺诈骗保也要针对不同类型的医保，做到“一个都不能少”。如此才能封堵医保基金流失的每一处漏洞，让患者获得的医疗保障更加全面和牢靠。