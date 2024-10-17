64.7%受访者呼吁建设更多群众身边的运动设施

开展体育活动的便利性对推动全民健身有重要意义。近年来，全国各地都在推进“15分钟健身圈”的建设。从家出发只需不到一刻钟的时间就能步行到达运动锻炼场地，这是很多人对日常体育活动地点距离的期待。你家附近有方便开展体育活动的场地吗？建设“15分钟健身圈”，你有哪些期待？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1000名受访者进行的一项调查显示，仅15.5%的受访者表示从家到方便健身运动的场地用时能在15分钟以内。如果家附近没有方便运动的场地，60.9%的受访者表示会影响运动热情。64.7%的受访者呼吁建设更多群众身边的运动场地设施。

仅15.5%受访者表示从家到方便健身的场地用时能在15分钟以内

四川的90后二孩妈妈马燕，这几年多次想通过户外运动瘦身，但都没坚持下来。“离我家最近的一个公园，走路过去得20分钟。虽然有健身器材，也能跑步，但天气比较冷或比较热时，一想到锻炼要走这么长的路，我就懒得出门了。虽然能在自家阳台上跳绳，或在客厅跳操，但总感觉不能接地气，运动得没有那么充分。”

安徽的王宁因家附近没有适合运动的地方，就在马路上跑步。“家人担心太危险了，总劝我在家做点简单的运动，也担心长期在马路上跑步会吸入汽车尾气，有损身体健康。要是家门口有合适的健身场地该多好啊。”

85后张桥然居住在北京市朝阳区的三环附近，他介绍，小区门口有一块方便居民锻炼的空地，有很多种健身器械，他晚饭后会到这里锻炼，有几次还碰到了年轻人下班后来锻炼。

武汉的60后宋建平已经退休，每天早上7点钟会准时到家旁边的公园晨练。他原来住的老小区，能运动锻炼的公共场地很少，附近也没有能步行到达的公共锻炼空间。后来他搬到了现在的新小区，附近有公园和广场，能满足居民的日常活动需求。此外，小区附近还新建了一座体育中心，寒暑假对中小学生免费开放，他常带着孙子去游泳。他对新家附近的运动环境很满意，感觉自己生活的幸福指数也提高了。

为加快提升全民健身的公共服务水平，2023年体育总局、发展改革委等多部门研制的《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》指出，到2025年，县、乡、村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。

目前大家从家到方便健身运动的场地一般需要多长时间？调查显示，仅15.5%的受访者表示在15分钟以内，用时15-30分钟的占48.0%，半小时以上的占36.5%。

“生活中运动条件的便利性直接关系着我的运动热情”

在上海工作的95后吴涵从小热爱运动，小学时就学会了游泳，大学又选修了游泳课，进一步提升了游泳技能。吴涵说，从宿舍走到学校游泳馆只需几分钟，本科时她最喜欢的运动就是游泳。但读研时，因学校游泳馆设施简陋，附近也没有游泳馆，自己就不怎么游泳了。后来学校修建了塑胶跑道，跑步又成了她的一个主要运动项目。“生活中运动条件的便利性直接关系着我的运动热情。”

在北京一家事业单位工作的周如也有同感，“现在家旁边没有专门的运动场地，打球需要坐两站公交车，如果家旁边有跑道和供拉伸锻炼的器材，我肯定会多运动”。

河北的80后王媛则不这么认为，虽然家附近没有合适的运动场地，但并没有影响她的运动热情，“我买了哑铃等居家运动器材，现在经常在家锻炼，也挺好的”。

调查中，超六成受访者（60.9%）表示，如果家附近没有方便运动的场地会影响自己的运动热情。分析年龄差异，00后这一比例最高（69.0%），随着年龄增长，此比例呈现了下降趋势。

64.7%受访者呼吁建设更多群众身边的运动场地设施，合理规划布局

马燕感慨，每天上班很辛苦，回家还要做饭、给孩子辅导功课，留给自己的时间非常少。“一有闲暇时间，我可能就想躺在沙发上休息或者刷手机。”

吴涵也感到，无论是在客观条件还是心理准备上，上班族面临的运动阻力都比较大。“很多年轻人下班回到家已经比较晚了，如果再去运动，就面临更大的体力消耗，心理上也难免萌生惰性。”此外，对于老年人和小孩，她觉得也存在“运动难”。“一个是他们对健身器材、场地有一定特殊需求，但实际生活中，这类健身场地建设还不到位。另外，他们不像青年擅长用网络及时学习一些知识，对适合自己年龄段的运动知识储备不足。有时逛公园，看到一些大爷大妈运动热情很高，但我觉得有些动作挺危险。”

提升全民健康素养、推进全民健身，大家感到当前还存在哪些阻力和问题？55.9%的受访者直言公共体育活动场地面积偏低、数量偏少；51.3%的受访者感觉健身运动场馆收费偏高；48.6%的受访者认为自身健身知识储备不足，存在受伤隐患；43.2%的受访者感到可供选择的运动类型单一，趣味性不足；38.4%的受访者觉得健身设施总量不足，资源有限；16.1%的受访者认为特殊人群的运动需求未引起重视。

更好地推进全民健身，64.7%的受访者希望建设更多群众身边的场地设施，合理规划布局。

云南大学体育学院院长、南京理工大学动商研究院院长王宗平观察发现，虽然现在人们健身热情越来越高，但还有很多年轻人没养成运动锻炼习惯。他表示，不同的年轻人群体面临的情况不同：中学生中不爱运动、不运动的，主要是因为学业压力较大，要持续加大“双减”力度，让孩子们有更多时间进行运动锻炼；青年上班族则普遍面临较大的工作和生活压力，而运动环境是影响人们运动热情的重要因素，应重视社区“15分钟健身圈”的建设，解决群众“健身去哪儿”的难题。

受访者中，00后占12.6%，90后占43.1%，80后占35.0%，70后占7.3%，60后占1.7%，其他占0.3%。生活在一线城市的占29.4%，二线城市的占45.1%，三四线城市的占20.7%，城镇或县城的占4.0%，乡村的占0.8%。