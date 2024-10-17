大规模设备更新稳步推进

近年来，随着我国产业提质升级步伐不断加快，企业对新设备的需求不断增长。推动大规模设备更新既有利于满足企业发展需要，也有利于推动产业高质量发展。今年年初，国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，此后，全国各地各部门陆续出台相关实施方案，结合实际，让政策惠及广大企业。

政策加快落地

近日，江西省交通运输厅等11个部门联合出台了《江西省交通运输领域大规模设备更新行动方案》，重点聚焦城市新能源公交车、老旧营运货车和老旧营运船舶三大领域，实施城市客运车辆电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、基础设施数字化转型升级、标准提升七大行动。同时，聚焦城市新能源公交车、国三及以下营运柴油货车和老旧营运船舶三大领域，印发了《江西省新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》《江西省老旧营运货车报废更新补贴实施细则》《江西省交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施方案》，着力推动交通运输设备设施节能低碳转型。

“对公交企业来讲，补贴政策的出台，节约了购车和能源成本，也让我们享受到了设备使用效率的提升。一方面，新车更新的补贴，可以直接节省部分购车费用；另一方面，动力电池的更新将有效节约能源成本。”江西省南昌市公交集团机务处副处长付生树告诉记者。

按照今年5月印发的《四川省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，四川明确了四大行动，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。同时，从财税、金融、要素、创新等方面明确了7项支持政策，并附清单列出了50项重点举措。近期，四川出台的《进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》明确，支持工业领域开展大规模技术改造和设备更新，从2024年7月24日至2027年12月31日，每年安排30亿元对工业领域设备升级、智改数转、绿色低碳、安全生产、微技术改造等项目予以支持。

今年，宁夏启动实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，出台了25项实施方案和配套政策。据统计，今年宁夏已完成更新改造设备2.15万台（套），报废更新农机具1.41万台，购置更新教育教学科研仪器设备3.2万余件（套）。1月至8月，宁夏工业技改投资同比增长14.2%、设备工器具购置投资同比增长8.6%，有力拉动了投资增长。

紧抓关键环节

“工业领域是设备更新的主要需求端，也是消费品以旧换新的重要供给端和资源回收循环利用的重要承载端。”四川省经济和信息化厅副厅长曾吉明介绍，四川工业资产总量近7万亿元，每年设备更新投资需求超过2500亿元，在该领域开展大规模设备更新和技术改造空间潜力巨大。据了解，目前，四川已储备实施工业领域设备更新项目超4000个、总投资超9600亿元，有力支撑了工业投资保持较快增长。今年1月至7月，四川工业投资和技术改造投资分别增长13.9%和9%，其中设备投资增长7.3%。

为顺应新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的“浪潮”，四川各地加快实施支持举措。成都高新区提出，今年力争实现工业领域设备更新投资76亿元。“成都高新区将铆足干劲、加大马力，积极争取首批四川省工业技术改造试点，推动重点产业链链主、链属企业整体实施设备更新与技术改造，加快建设智改数转赋能平台，推动企业围绕智能化、数字化转型开展生产工艺换代和先进设备更新。”成都高新区发展改革局经信处处长王峰说。

国家级专精特新“小巨人”企业，成都菲斯特科技有限公司副总裁吴庆富介绍，公司用于设备更新及信息化改造的资金分别来源于自筹和包括四川省重大科技专项支持在内的政府资金支持。

宁夏在设备更新方面扩大了支持范围，将能源电力、老旧电梯等领域设备更新，以及重点行业节能降碳和安全改造纳入超长期特别国债支持范围，从原有的工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新和回收循环利用等8个领域增加到11个领域。宁夏回族自治区发展改革委副主任蒋哲文表示，宁夏结合当地农业产业特色，将青（黄）饲料收获机、割草（压扁）机、搂草机、饲料混合机、全混日粮制备机、挤奶机6类农业机械纳入报废更新补贴范围，更好推动农业领域设备更新。

财政资金保障和监管，是加力推进“两新”工作的关键环节。宁夏回族自治区财政厅副厅长朱剑介绍，宁夏一方面将根据上报国家设备更新项目的批复情况，积极申报争取企业贷款贴息资金；另一方面同生态环境部门积极对接、申报争取专项资金，进一步支持废弃电器电子回收处理综合利用相关工作。

此外，宁夏有针对性地降低了项目申报门槛。例如，取消了“设备更新申报项目总投资1亿元以上”的要求。受访企业负责人表示，期待设备更新政策尽快落地，让经营主体充分享受政策红利和金融活水。宁夏还持续优化项目申报方式和流程，提高项目申报效率和资金下达效率。据了解，自“两新”加力措施实施以来，宁夏聚焦工业、交通运输、环境基础设施、回收循环利用、重点用能、老旧电梯改造等重点领域，争取国家超长期特别国债支持设备更新项目资金23.78亿元，支持73个项目建设、总投资110.22亿元，有力推动重点行业设备更新、技术改造、转型升级。

作为一座老工业城市，宁夏石嘴山市将电石化工、冶金、碳基材料、煤化工、火力发电等产业作为改造提升的重点，进一步明确了产业发展方向、提升目标、发展路径，引导企业加快提升创新驱动、设备更新迭代水平。为抢抓工业领域大规模设备更新改造的政策机遇，该市加快数字信息、人工智能建设布局，推动厂房、车间等智能化智慧化改造，深入推动传统产业向高端化、智能化、绿色化、融合化发展，打造现代化产业体系。

企业受益明显

“经过前期申报，公司部分设备更新项目被纳入四川首批‘设备更新贷’项目清单，我们正在与政府部门指定的合作金融机构进行授信沟通，还有一部分项目正积极申请纳入四川省‘工业领域设备更新和技术改造项目库’，以期获得更多资金支持。”成都优赛诺生物科技有限公司公共事务总监姚喆认为，今年四川针对工业领域的设备更新支持力度明显加大，政策对企业进行“真金白银”的支持，值得期待。

四川康诺亚生物医药科技有限公司是一家制药企业，眼下公司也乘着设备更新的政策东风，积极推动设备升级。“相关政策的出台进一步提振了企业进行设备更新和技术改造的信心，我们相继开展了融合智能化、信息化等技术设备的升级和更新，目前已经实现从采购到质量控制全流程智能化运营管理。”公司副总裁吴洪涛告诉记者。

江西九江振鑫船务有限公司董事长马兴华非常关注当地的政策实施，公司正准备按实施方案的时间节点推进设备更新，未来计划拆解4条老旧船，并新建2艘新能源船。“新船建成后，既可以提高运输效率、降低维护成本，还可以提升船舶整体安全水平。”马兴华说。

江西省交通运输厅规划处处长廖晓锋表示，开展公路水路行业大规模设备更新，通过财政、金融等政策引导企业开展以旧换新活动，不仅有利于推动交通运输设备技术创新和产品升级，还有助于推广清洁能源交通运输设备，并将带动相关配套设施建设。下一步，江西省交通运输厅将与各地交通运输主管部门一起做好相关材料审核、补贴发放等工作。