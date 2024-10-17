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人民优选来了

蛋糕小常识：如何挑选和保存？

2024年10月17日08:36 来源：人民网

不管是过生日还是庆祝节日，蛋糕作为“氛围担当”，已经成为一些人增加仪式感的“法宝”。如今，各式各样精美的蛋糕让人对奶油选择、种类挑选和食用储存等技巧“摸不着头脑”。针对关于蛋糕的疑问，我们将一一解答。

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本期指导专家：江南大学食品学院教授曾茂茂。

(责编：乔业琼、吕骞)




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