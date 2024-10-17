蛋糕小常识：如何挑选和保存？

不管是过生日还是庆祝节日，蛋糕作为“氛围担当”，已经成为一些人增加仪式感的“法宝”。如今，各式各样精美的蛋糕让人对奶油选择、种类挑选和食用储存等技巧“摸不着头脑”。针对关于蛋糕的疑问，我们将一一解答。

人民优选来了——

本期指导专家：江南大学食品学院教授曾茂茂。