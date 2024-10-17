直播带货需夯实诚信基石

近期，电商头部主播频繁出现带货“翻车”，给“双11”购物热潮的开启浇了一盆冷水。不少人“买买买”之前，都要打个问号：主播慷慨激昂的话语背后，到底有几分是真的？

直播带货如今是流量变现的风口，不少网红、影视明星甚至媒体人纷纷转战这个领域，给消费者带来全新的购物体验。直观的产品介绍、良好的实时互动，直播带货的确可以帮助消费者更好决策，增强购买欲望，带来很多变化。

然而，无论商品交易方式、交易主体、交易额如何变化，商业的本质从来不曾改变。商业靠的是诚信连接买卖双方，一旦诚信崩塌，交易的基础将不复存在。遗憾的是，一些主播为了挣快钱，忽视了买卖诚信，用五花八门的语言行为、表达艺术甚至剧情表演，让滤镜中的产品颜值拉满、无限美好。

每次信誓旦旦之后的翻车，透支的都是消费者的信任。当消费者难以辨别屏幕后产品的本真原貌，而必须用“火眼金睛”去透视和洞悉，打起精神去避开主播们玩的“文字套路”，客源的流失和市场热度消减将是必然后果。对产品的不信任最终也将伤害直播带货的商业主体，连累平台经济。

直播带货越热，越要加强对带货主播、商家等的刚性约束。要完善法律法规，进一步厘清主播、平台、商家等各方的法律责任和义务，为监管部门提供明确的执法依据。对于利用虚假宣传误导消费者获得巨额收益的情况，要建立严格的处罚机制。当有人为了追逐利润而牺牲诚信时，要让获利方真正吃到苦头，而不是仅仅失去一点甜头。多采取这样一些举措，才能进一步遏制直播乱象，稳定行业生态。

加强对直播带货全过程监管很有必要。头部主播往往在行业内有“标杆效应”，要进一步加强对他们的有效监督和约束。消费者往往无法在直播带货中获得产品的实际情况，这就给一些不合规产品留下了漏洞，对生产企业的抽查与检验也要加强。直播平台应建立有效的审核机制，杜绝不合格产品通过直播渠道进入市场，确保产品从源头到销售环节的合规性。

直播带货这个新兴的电商模式究竟能走多久，取决于各方能否坚守诚信经营的底线，尊重消费者的权益。网红主播的翻车敲响了行业规范的警钟。相关部门不妨拓宽监督举报渠道，将直播电商置于全社会的广泛监督下。早日发现并积极处理直播电商领域的不规范行为，才能刹住不诚信的歪风，让直播生态日益净化。