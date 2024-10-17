家电以旧换新工作成效初显

本报北京10月16日电 记者董蓓从商务部获悉，8月，商务部等4部门印发《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，对消费者购买2级及以上能效或水效标准的8类家电产品给予补贴。截至10月15日，全国家电以旧换新申请和购买人数分别突破2000万和1000万人。

目前，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已启动家电以旧换新加力支持政策，制定与中央政策相衔接的实施方案。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至10月15日，2066.7万名消费者申请，1013.4万名消费者购买8大类家电产品1462.4万台，享受131.7亿元中央补贴，带动销售690.9亿元。

在明确补贴标准的8类家电产品基础上，多地根据居民消费习惯和消费市场情况，以绿色化、智能化为导向，自主扩充家电补贴品类。湖北、重庆等20多个省份将净水器、扫地机器人、洗碗机、空气净化器等纳入补贴范围，上海增加适老化产品，深圳增加消费级无人机，满足消费者多元化消费需求。目前以旧换新8大类家电中，1级能效产品销售额占比达90%以上。

各地贯通家电企业、电商平台、行业协会、金融机构四种资源，让更多真金白银直达消费者。湖北推动海尔、美的等采取OTO模式，覆盖全省5000余家门店，方便村镇消费者全面参与。山东、安徽、山西支持省内金融机构对购买家电产品给予分期或利率优惠，开发定制金融产品。