“郭思远杏林工作室”落户中国杏林遗址园

10月15日，由江西省庐山市卫生与健康委员会成立的“郭思远杏林工作室”正式落户中国杏林遗址园，并组织举办杏林讲坛：北京中医药大学杏林文化研究项目中期报告会。

据悉，“郭思远杏林工作室”旨在弘扬杏林精神，挖掘杏林文化，研究杏林医派，做强杏林文化品牌，让中医药走向世界，主要开展中医药杏林文化及其学术流派研究，传播和推广杏林文化品牌，促进杏林中医药产业落地。

杏林讲坛：北京中医药大学杏林文化研究项目中期报告会暨《中医药杏林文化及其学术流派研究》系列讲座，主题为“杏林医派传承与发展”，由再兴杏林发起人、北京中医药大学国学与传统医药研究中外人文交流研究院庐山杏林示范中心主任郭思远主讲，北京中医药大学国学与传统医药研究中外人文交流研究院、中国科学院庐山植物园九江市杏林中医药重点实验室、江西省庐山市卫生与健康委员会共同主办。

报告会以杏林医派可考医案、医著为基础，从董奉医案考析、杏林医派形成、医派发展脉络、杏林文化精神四个方面，梳理了自董奉以来发展至今的医学群体及代表人物，讲述了置南康军前道医群体、南康医学名医群体、西原脉派的学术传承，阐述了源远流长的杏林文化精神。

杏林文化是中华优秀传统文化的重要组成部分。杏林为中医药传承创新发展培植精神土壤，为中医药走向世界提供文化载体。郭思远说：“弘扬杏林精神，让中医药走向世界，是时代赋予当代人的历史使命，也是中医药发展的历史必然，更是庐山人的责任与担当。”