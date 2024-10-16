专家热议：以新质生产力赋能医疗健康高质量发展

发展新质生产力是推动医疗健康高质量发展的内在要求和重要着力点。10月13日，由人民健康发起的2024公立医院高质量发展调研交流在深圳举行。期间，相关主管部门负责人、医院管理者及企业代表，围绕“以新质生产力赋能医疗健康高质量发展”进行专题交流，建言献策，分享创见，助力医疗领域新质生产力加快形成。

“以新质生产力赋能医疗健康高质量发展”专题交流现场。

“智慧医疗、智慧服务和智慧管理是智慧医院建设的出发点和根本目标。如何把智慧医院建设好，提升医院的服务能力和水平，是医院管理者面临的机遇和挑战。”北京医院纪委书记杜元太围绕智慧医院建设路径、应用场景介绍说，目前，北京医院已借助智慧医院各项功能，实现网上就诊、智能随访、智能病历质控等，受到广泛好评。

“针对医疗健康服务中的堵点、难点、痛点，浙江省卫生健康委面向公众、医务工作者、医疗卫生机构和卫生健康主管部门，构建起好用、管用、实用的服务应用生态。”浙江省卫生健康信息中心副主任郭一举例说，以“浙医互认”为例，浙江省建设医学检查检验互认共享平台，实现了医生端检查检验结果精准提醒、快速调阅、互认共享，居民端掌上一键查询报告，治理端数据全程监测监管。

“从优化就医流程、提升医疗效率，到增强患者体验、促进医患沟通，智慧医院建设为医疗服务的全面升级注入了强劲动力。”四川大学华西二院副院长肖雪说，在科研创新领域，智慧医院依托大量真实临床数据为循证医学提供支持，有助于发现潜在的医学规律。完善的网络安全设计可促进医院与科研机构共享数据资源，共创科研成果。此外，利用大数据分析和预测，可以优化医院资源配置，提高医院运营管理效率。

华中科技大学同济医学院附属协和医院智能医学研究室主任叶哲伟认为，如今，我国卫生健康政策红利不断释放，5G、大数据、人工智能等先进技术不断赋能新型医疗服务。“在数据化方面，人工智能可以将术前诊断、手术设计、路径规划、风险预警等医疗行为进行数据化转换、分析和储存；在可视化方面，通过虚拟现实技术，医学影像从平面2D升维至全息3D，医生可以从高维视角获取患者病变信息；在精准化方面，智能导航与机器人广泛应用于外科手术中，云信息处理和运算中心互联手术室信息，形成了一个有机的数字化手术系统平台。”

推动公立医院高质量发展，离不开包括医疗企业在内的社会多方力量的共同支持和努力。迈瑞医疗全球公共市场总经理蔡剑分享了迈瑞医疗数智化解决方案助力医院高质量发展的实践。“迈瑞医疗主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。通过前沿技术创新，从基层诊所到大型综合三甲医院，提供超过500种设备型号的产品及解决方案。例如前不久在生理参数、医学影像、检验、病例、护理、医嘱等数据基础上建设的‘医疗+AI’重症大模型，支持使用自然语言对患者进行个体化病情查询和病历撰写，提升了医生处理大量连续变化临床数据的效率。”

在互动交流环节，湖北省荆州市中心医院党委书记杨学武、绍兴文理学院附属医院副院长傅永平、深圳市人民医院副院长杨超，就“数智赋能医疗领域新质生产力”这一话题，深入探讨了如何通过数智融合、技术创新，加快形成新质生产力，推动医疗健康事业迈向更高水平。深圳市医院协会执行会长兼秘书长李学进主持交流。