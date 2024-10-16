2024公立医院高质量发展调研交流在深圳举行

公立医院是医疗卫生服务体系的主体，是实施健康中国战略的主力军。10月13日，由人民健康发起的2024公立医院高质量发展调研交流在深圳举行，相关主管部门负责人、医院管理者代表及专家学者齐聚一堂，分享经验、探讨思路，以点带面助力公立医院高质量发展取得实效。

2024公立医院高质量发展调研交流现场。

深圳市卫健委党组书记、主任吴红艳认为，公立医院是全面推进健康中国建设的重要力量。未来，深圳将持续深化以公益性为导向的公立医院改革，持续推进公立医院实现“三个转变、三个提高”，加快形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，力争在公立医院高质量发展新阶段开拓新路径、打造新样板，探索更多有益经验。

中国医学装备协会理事长侯岩认为，医学装备是助力公立医院高质量发展的重要着力点。实现公立医院高质量发展，一方面，需要借助产业、产品、技术的升级革命来促进医学技术水平、服务能力的加快提升，确保医疗质量安全，满足人民群众不断增长的服务需求；另一方面，需要通过加强规范化、精细化管理实现提质增效，提高医院运行效率，从而减轻患者负担。所以要基于价值医疗理念、成本效益原则，来实现医学装备的科学配置和有效管理以及高效的应用。与此同时，医学装备产业高质量发展必须依靠医工协同融合创新，这是一条必由之路。

“公立医院高质量发展要聚焦患者的服务价值。”清华大学医院管理研究院常务副院长张宗久建议，公立医院要以患者为中心体现医疗价值的理念，顺应价值医疗的变革建设韧性医院，做好价值医疗流动性管理、建筑空间设计灵活转换等工作。“价值医疗变革，医院韧性建设是重要基础，包括一系列提高医疗品质的关键因素。通过构建关键要素能力应对挑战，促进价值医疗转型，确保在任何情况下都能提供高质量医疗服务，最终为社会人群健康福祉作出贡献。”张宗久说。

国家卫生健康委体改司公立医院改革处副处长陈岩从治理、体系、机制三个方面，对公立医院改革与高质量发展相关典型案例和工作经验进行分享。治理方面，她建议通过医疗、医保、医药的协同发展，为公立医院改革创造更好的政策环境；体系方面，她建议以基层为重点，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系；机制方面，她认为从投入、编制、价格、支付、薪酬、监管等方面进行机制改革是公立医院的重点。

“当前我国医疗卫生事业正处于全面深化改革的关键时期，公立医院作为医疗体系的中流砥柱，承担着为广大人民群众提供高质量医疗服务的重任。面对新时代的新要求，公立医院如何实现高质量发展成为我们共同关注的重要议题。”国药励展党委副书记、董事总经理李超介绍，在生命大健康产业链及相关领域，国药励展通过展览、会议、资讯等线上线下平台资源和服务，为行业创新发展提供了交流分享的平台。

科技创新是引领卫生健康事业发展的原动力。中山大学肿瘤防治中心主任、医院院长徐瑞华分享了以临床为导向的“中肿”科技创新实践经验：“近年来，中山大学肿瘤防治中心积极推进科技创新，以基础研究与临床研究双引擎驱动，打造公立医院管理‘中肿’模式。下一阶段，‘中肿’将继续在肿瘤诊断技术、创新药物研发等领域发力，加快形成多院区发展格局，推进深层次体制机制改革，畅通教育、科技、人才的良性循环，助力实施健康中国战略。”

“作为国家卫健委的委属委管医院，吉林大学第二医院多措并举向创新型、研究型、国际型转变，全力探索新型智慧诊疗模式，打通百姓看病就医的痛点淤点难点，实现医疗服务‘质’与‘量’的双提升。”吉林大学第二医院党委书记秦彦国说，未来，医院将进一步发挥长春市教育、科研、光电信息等资源优势，以及吉林大学学术优势，助力构建涵盖数字化基础研究、应用研究、成果转化、人才支撑、教育传承等领域的智慧健康产业集群，为健康吉林、健康长春建设提供更加有力的支撑。

党的二十大报告指出，深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。中山大学药学院医药经济研究所助理研究员孙巧介绍了在新的医保支付环境中，如何通过精细化管理实现公立医院高质量发展。“医院不同专科具有不同的临床诊疗特点，在DRG（疾病诊断相关分组）/DIP（病种分值付费）支付背景下，不可避免存在结余病种。通过精细化管理，医院可以有效平衡服务能力、服务效率、医疗成本、病人转归与医疗质量安全之间的关系，以及CMI值（病例组合指数）提高带来的结余和医保支付标准差值之间的关系。”

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。在互动交流环节，深圳眼科医院副院长汪建涛、吉林大学中日联谊医院副院长刘俊志、安徽医科大学第一附属医院副院长刘愚勇、深圳市第二人民医院副院长任力杰、广东省生殖医院副院长张欣宗，围绕“加速发展新质生产力 助力高水平医院建设”话题，积极建言献策，贡献智慧。地市级公立医院高质量发展研究中心首席专家、扬州大学医院管理研究院院长王静成主持交流。

当日下午，以“新质生产力赋能医疗健康高质量发展”与“地市级公立医院高质量发展实践探索”为主题的两场专题交流同步展开。