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健康“医”点通

老年人预防呼吸道传染病 需要做好哪些措施？

陈子源

2024年10月16日14:30 来源：人民网

秋季昼夜温差大，空气干燥，人体的呼吸系统易受侵袭，容易感染包括流感在内的呼吸道传染病。老年人作为呼吸道传染病防控的重点人群，需要做好哪些措施？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院北区呼吸内科主治医师吴季。

(责编：王连香、吕骞)




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