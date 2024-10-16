澳优：做好需求引领和产业整合 以创新研发助推产业升级

10月15日，特殊食品产业T20高峰论坛在四川成都举办。作为第九届中国特殊食品大会期间举办的重点活动之一，本次论坛邀请了15位特殊食品企业相关负责人，共商中国特殊食品产业发展新趋势、新路径。

会上，澳优（中国）执行总裁魏燕青围绕“创新技术解锁营养健康食品新未来”主题，分享澳优在创新研发方面的行业洞察和战略布局。

魏燕青认为，当前，我国营养健康食品行业呈现出市场规模持续增长、多样化与个性化需求增加、安全与品质要求提高等发展趋势。“营养健康食品企业要开发出更高品质、更多元化的产品，让消费者从‘吃得饱，吃得好’向‘吃得营养，吃得健康’转变。”魏燕青表示，“这对企业的创新研发能力提出了更高的要求。”

魏燕青介绍，依托全球研发、全自控产业链等资源优势，澳优已形成集科研创新、技术转化与产业应用为一体的创新生态系统，实现了多项行业突破，助力营养健康食品行业加快发展新质生产力。

在益生菌领域，2023年，澳优与江南大学共同承担的“十四五”国家重点研发计划——益生菌产业化生产示范线落户锦旗生物江苏淮安益生菌智能工厂正式投产，建成了我国益生菌行业的国家级示范产线，澳优也凭此成为中国乳制品行业建成益生菌全产业链的企业。目前，锦旗生物已打造“锦旗益生”B2B全生命周期功能性益生菌解决方案，通过差异化定制配方、科学配比菌株、后生元益萃质及营养成分，为全年龄阶段的人群提供专属营养方案与健康选择。澳优下游零售端两大品牌（爱益森及NC）以此为供应链基础，实现2023年上半年销售额同比高速提升。

在特医食品领域，澳优获批湖南省特殊医学用途配方食品生产许可证，已推出多款特医食品，满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等特定人群的营养需求。

“科技创新是企业持续发展的关键动力，也是发展新质生产力的核心要素。”魏燕青说，面向未来，澳优将继续坚持高水平研发投入，从做好市场需求的引领者、产业链的整合者、技术创新的推动者、营养知识的科普者等角度出发，以企业的高质量发展助力营养健康食品行业发展迈上新台阶，为人们的营养健康做出更大贡献。