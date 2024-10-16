食堂建到家门口 就餐便利又省心（深阅读·发展养老托育产业）

民生为大、民生为要，以习近平同志为核心的党中央十分关心老年人的幸福安康。9月26日召开的中共中央政治局会议指出，要支持和规范社会力量发展养老、托育产业。

河北省近年来依托现有居家养老服务设施，建设社区老年食堂或设置老年餐桌，支持社会餐饮企业或养老服务机构为周边社区老年人提供就餐、送餐等服务，推进农村幸福院、互助点、孝老食堂建设等，不断满足老年人就餐需求。

——编 者

党的二十届三中全会《决定》提出，优化基本养老服务供给。调查显示，老年人对助餐服务的需求强烈。今年中央财政安排3亿元引导资金，支持发展老年助餐服务。

记者了解到，河北省多措并举，在探索老年助餐服务方面积累了有益经验。

完善设施，织密老年助餐服务网络

中午，河北省石家庄市裕华区青园街第三社区党群服务中心内的“幸福食堂”散发出阵阵饭香。选上几份菜，点上一份主食，再来一碗汤……居住在附近的老人陆续前来用餐，不一会儿，食堂里就坐得满满当当。

68岁的何志勇刚刚在体育馆打完羽毛球，一进门，食堂师傅范龙庆就热情招呼：“老何，今天有窝窝头，来一份吗？”

“好啊，来一份尝尝。”选好餐，何志勇找了空位坐下。老伴儿去世后，他一个人在家就不怎么做饭。“以前要么去市场买点回来凑合吃，要么就去饭店吃，价格贵不说，还不方便。”何志勇的话，也是不少独居老人的心声。

青园街第三社区60岁以上的居民占常住总人口的1/3。为了解决老年人居家养老面临的做饭难、吃饭难等问题，社区改造党群服务中心，在其中建设“幸福食堂”。“60岁以上老年人在食堂用餐享有折扣。”青园街第三社区党委书记吕科芳说。

在石家庄市，不仅社区建起了“幸福食堂”，养老院里也开设了面向社区老年人的老年餐桌。

清晨，家住新华区鑫城小区的八旬老人张芬芬在公园散完步后，步行10分钟，到小区门口的“家外家”养老院去吃早餐。

“家外家”养老院门前，8张桌子依次排开，坐满了前来就餐的老人。一碗小米粥，一个花卷，配上两道爽口小菜，张芬芬吃得很舒心。“离家近还免费，这儿还有很多同龄人，大伙儿除了吃饭，还能聊天解闷。”张芬芬说。

“家外家”养老院附近有好几个小区，老年人用餐需求大。“每天早上，我们在养老院为孤寡老人、失能老人和高龄老人提供免费早餐，中午则在社区的‘幸福食堂’提供助餐服务。”“家外家”养老院业务主管刘春燕说。

“目前，石家庄市已实现街道老年助餐服务全覆盖。”石家庄市民政局党组成员、副局长黄少华介绍，未来将进一步织密老年助餐服务网络。

优化服务，打通送餐的“最后一公里”

临近11点，唐山市路北区山西北里社区，老年餐桌配送点分餐员王淑英打开门锁，开始营业。几分钟后，一辆配送车开到门前。打开车门，司机拎着两大袋餐食走了进来，“这里有5份套餐、3份单点主食和1份小份菜。这是明细表，你看看对不对？”

餐食来自一公里外的路北区煤研分院社区居家养老服务中心。“对着呢，没问题。”核对明细表后，王淑英把餐食放进保温箱，等待社区的老人们陆续来取餐、用餐。“如果老人有需要，居家养老服务中心还有专职送餐员提供付费的上门送餐服务。”王淑英说。

唐山市成立“一老一幼”公益基金，引导社会力量投入养老服务，建成街道居家养老服务中心50余家。在支持养老服务中心提供“孝老食堂”堂食服务的同时，唐山市还积极探索“老年食堂集中配餐+助餐点助餐+送餐上门”模式，鼓励企业、社区为老年人拓展餐食配送服务。

依托街道居家养老服务中心，路北区在还不具备建设“孝老食堂”条件的社区设置了“老年餐桌”配送点。“每天下午社区微信群里会发次日的菜单，居民们接龙订餐，第二天中午来配送点取餐。”山西北里社区党总支书记刘蕊说，如果不方便用智能手机，老人也可以打电话订餐，用现金交餐费。

11点半，配送点的餐食已被取走大半。刘蕊下班路过，发现居民闫秀荣订的餐仍未取走。

“闫姨这两天正腿疼呢。”确定闫秀荣没预订上门送餐服务后，刘蕊打算将餐盒送到老人家中。“社区志愿服务可以保障老年人助餐服务打通‘最后一公里’。”刘蕊介绍，针对行动不便的老人，社区组织志愿者提供免费上门送餐服务。

从配送点出来，穿过几栋居民楼就是闫秀荣家。开门接过餐盒，闫秀荣连声感谢。

“我们将继续挖掘资源潜力，鼓励和引导社会力量参与助餐服务。”唐山市民政局养老服务处处长米文娟说。

多方助力，保障农村老年助餐质量

“卫华，今天吃点啥呀？我都闻着香味了。”中午，承德市滦平县红旗镇河东村，83岁村民王进荣走进老年幸福大院。

“今天午饭有炖鸡腿、炒角瓜、大葱炒肉、大米饭……”话音未落，幸福大院的负责人刘卫华迎了出来，“大家伙儿先进屋坐，一会儿就开饭！”

河东村老年幸福大院，也叫互助幸福院。几年前，为了解决农村老年人吃饭问题，村集体通过申请政策扶持、协调企业支持，历时两个月建起这个“大食堂”。“在院里吃饭，饭菜种类丰富，就餐环境舒适。”王进荣说。

助餐服务，食品安全尤为重要。滦平县对全县养老机构的食品安全作出规定，采取三餐留样不少于48小时、加强厨房卫生检查等措施，保障老人饮食安全。结合县里规定，河东村制定了食品卫生管理、食品安全培训和食品安全承诺三项制度，把牢食品进货关和食品质量关，依规履行食品信息公示制度。

集体补一点、企业助一点、个人出一点，在多方力量的参与下，河东村互助幸福院每年为70岁以上老年人提供免费助餐服务超过5000人次。河东村党支部书记曲国刚介绍，村里申请了政府项目资金政策扶持，县民政部门不定时为幸福大院提供米面油等物资，再加上本地企业的资助和党员干部、社会爱心人士的热心捐赠，幸福大院的食材供应等基本得到保障。

“按照‘政府搭台、村居承办、居民互助、个人自愿、社会参与’的总体原则，承德市9个涉农县（市、区）建成了以县级养老服务指导中心为中枢、乡镇区域养老服务中心为支撑、村级互助服务设施为基础的县乡村三级养老服务网络。”承德市民政局党组书记、局长牛立杰说，将持续探索，切实做好服务。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 04 版）