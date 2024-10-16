让消费维权“触手可及”（纵横）

今年国庆假期，以旧换新的消费品补贴、涵盖多领域的惠民消费券，点燃了居民的消费热情，提升了假日经济的活力。为加强消费者权益保护，山西不久前发布了全国首个消费维权服务站建设省级地方标准——《消费维权服务站建设指南》，助力消费者在维权过程中享受更加便捷、高效、专业的服务。

消费，一头连着经济发展，一头连着社会民生。2024年是“消费促进年”，促进消费稳定增长的重要举措之一就是切实保护消费者权益，让消费者没有后顾之忧。国务院前不久出台的《关于促进服务消费高质量发展的意见》明确，鼓励社区、商场、景点、平台企业设立消费维权服务站，促进消费纠纷源头解决。近年来，山西大力推进线下12315消费维权服务站建设，今年有望在3000多家的基础上再新增1000家，不断优化消费环境。

群众消费维权常常拨打12315热线，虽然渠道通畅，但一个简单问题往往需经多道程序才能解决。消费维权服务站的设立，让一些简单的纠纷不出消费场所就能得到快速处理，实现了消费维权的“触手可及”。当下，建设消费维权服务站已成为各地提高消费者维权效能的一项重要工作。出台建设标准，有利于更好指导消费维权服务站的建设和规范运行。

发挥维权“小站点”作用，需要因地制宜，在精细化上下功夫。比如，对服务站进行科学布局，确保服务站能覆盖到商场、超市等消费者密集的生活消费场所。要鼓励服务站创新服务模式，打造多功能服务平台，集事前消费引导与事后消费维权于一体，同时增强技术赋能，满足消费者日益多样化的维权需求。要坚持常态化监督，避免服务站运行不善、“徒有其名”。要推动消费维权协同共治，让市场监管部门、企业、经营户和消费者等通过“小站点”共同聚合到消费维权大平台上来。

今年以来，一系列促消费政策措施密集出台，文旅消费、数字消费、健康消费等不断升温。也要看到，影响消费体验的痛点、难点、堵点问题依然存在。让消费者放心消费，除了引导经营主体诚信经营外，亟待加强消费者权益保护，构建多方位、多渠道、多层次的矛盾纠纷调解格局。这需要引导更多企业入驻在线消费纠纷调解系统，同时建好用好线下消费维权服务站，减少维权环节，降低维权成本，提升解决效率。发扬基层首创精神，提供流程优、成本低、时限短的维权服务，才能进一步提升消费者的满意度。

保护消费者权益就是呵护民生福祉、保护经济活力、维护公平正义。更好支持消费者依法维权，让消费者敢消费、愿消费、乐享高品质消费，就能释放更多消费潜力，更好助力高质量发展。

（摘编自《山西日报》）

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 05 版）