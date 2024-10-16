北京加强“老老人”服务保障

本报北京电 （记者施芳）北京市民政局等11部门日前联合印发《关于加强“老老人”服务保障的若干措施》，从“老老人”兜底保障、优化服务设施功能布局、扩大普惠服务供给、完善医疗服务供给、推进服务专业化标准化智慧化、强化服务改革组织保障等六个方面推出20条措施，进一步提升“老老人”服务保障水平。

北京市民政局党组成员、副局长郭汉桥介绍，“老老人”指80岁及以上高龄老年人，包括高龄失能失智和高龄自理老年人。为确保养老服务工作重点聚焦失能失智老年人，北京市80岁以下失能失智老年人也参照本政策执行。目前北京市共有“老老人”69.8万人，80岁以下失能失智老年人15.7万人，政策覆盖约85.5万老年人。

加强“老老人”需求调查和兜底保障方面，明确优化“老老人”补贴津贴制度，推动补贴津贴向“老老人”中的重点群体服务聚焦。同时强化“老老人”兜底服务，聚焦重度失能失智老年人居家照护服务需求，加强家庭养老床位建设和供给。发挥公办机构兜底保障作用，实现经济困难失能失智老年人愿住尽住、应保尽保。开展“老老人”特别是老残共养家庭监护服务试点，探索意定监护实施路径，解决就医、养老、遗产继承等意定监护难题。

优化“老老人”服务设施功能布局方面，精准布局养老服务中心，对养老服务功能不足的地区，采取置换、购置、租赁等方式加强服务供给。构建以养老服务中心为综合枢纽，养老机构、养老驿站为延伸网点，专业服务商为协同网点，与社区卫生服务中心等机构协同的居家社区养老服务供给网络，推进农村互助性养老服务，完善“乡镇养老服务中心（乡镇敬老院）+养老驿站+邻里互助点”农村养老服务体系。

完善“老老人”医疗服务供给方面，北京市将完善医养结合对接机制，完善属地社区卫生服务机构、安宁疗护机构与养老机构握手机制，支持以有偿签约服务等方式促进医疗机构开展医养签约合作服务；健全社区卫生服务机构、综合医院之间的“老老人”紧急救治及快速转诊绿色通道。

此外，北京市还将建立高龄独居、孤寡等特殊困难老年人群体生活数据异常监测预警体系，探索拓展一键呼等智慧养老场景应用，引入智能水表、智能燃气表等智能监测预警设备，线上守护老年人安全。