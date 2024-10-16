北京“普惠保”首推连续参保优惠政策

昨天，2025年度“北京普惠健康保”开放参保，参保截止时间为2024年12月31日，保障期限为2025年1月1日至2025年12月31日。值得注意的是，2025年度“北京普惠健康保”对连续三年参保且无出险记录的参保人推出两项优惠政策，包括降低住院自费起付线、健康人群由1.5万元降至5000元以及特定既往症人群由2万元降至1.5万元，进一步降低理赔门槛。

据了解，“北京普惠健康保”是本市唯一的、政府指导的城市定制型商业补充医疗保险，紧密衔接基本医疗保险，价格低、覆盖广、保障全、服务优，是基本医疗保险的有益补充，是多层次医疗保障体系的重要组成部分，具有较高的社会属性，可有效减轻参保人高额医疗费用负担。

市医保局表示，2025年度“北京普惠健康保”保费不变，仍为195元/年，保障范围涵盖医保内自付、医保外住院自费以及106种国内外特定高额药品费用，年度累计保额300万元。北京青年报记者注意到，2025年度“北京普惠健康保”为进一步提升参保人获得感，还首次对连续三年参保且无出险记录的参保人推出两项优待政策：降低住院自费起付线，健康人群由1.5万元降至5000元，特定既往症人群由2万元降至1.5万元，进一步降低理赔门槛。

同时，新增1项专属的免费健康管理服务，可在免费享受5次基础健康管理服务外，再从口腔健康、中医调理、健康检查、家庭急救包、小药箱、线上健康课程六项专属服务中任选一项免费体验，提升健康保障水平。“实际上，连续参保人员还有一点优待，就是参保人员的健康状况以首年参保时为准，即首次参保为健康人群，连续参保期间罹患特定既往症，仍可按健康人群待遇标准获得更高的赔付。”相关负责人提醒。

据了解，2025年度“北京普惠健康保”特药保障共包括106种药品，其中，国内创新特药41种、海外特药65种，覆盖肺癌、胃癌、乳腺癌、淋巴瘤等近40种肿瘤的全周期用药，有效满足参保人用药需求，减轻医药费用负担。“我们还对理赔流程进行了持续优化，对符合条件的参保人，主动发短信、打电话提醒理赔，无需提供医疗票据等理赔材料（特殊情况除外）即可获赔，提升理赔体验。”

“北京普惠健康保”项目组相关负责人表示，在政府的指导监督下，“北京普惠健康保”坚持“应赔尽赔”原则，在过去的三年里，“北京普惠健康保”已惠及数十万参保家庭，最高赔付金额超69万元，最大年龄受益人107岁，最小年龄受益人仅4个月，为众多参保家庭提供坚实的多层次医疗保障。

据悉，即日起，投保人可以关注官方指定投保平台“北京普惠健康保”微信公众号线上投保；还可在支付宝、“京通”小程序等渠道搜“北京普惠健康保”投保；亦可通过中国人民保险、中国人寿、泰康、太平洋保险、中国平安、北京人寿6家保险公司的专业工作人员咨询投保。

文/本报记者 解丽

延伸

参保是否可使用医保个人账户缴纳保费？

不限年龄、户籍、职业以及健康状况，凡是北京基本医保参保人（包括城镇职工医保、城乡居民医保）、北京市医疗保障局等相关政府部门管理的特定人群（包括征地超转、医疗照顾、离休及军休参保人员）、中央公费医疗人群、拥有北京户籍或持有北京市居住证且已参加异地基本医保的北京市新市民，均可以参保。

参保支持医保个人账户支付，北京职工医保参保人可使用医保个账资金为本人投保。同时，在完成个账共济备案后，还可使用医保个账余额为配偶、父母及子女投保，提高医保个账资金使用效率，为全家提供有益补充保障。去年已经购买2024年度“北京普惠健康保”的市民，去年参保的保障将于今年年底到期。今年集中参保期继续参保将享有2025年1月1日至2025年12月31日期间的保障，实现保障的无缝衔接，错过此次集中参保时间将无法补交。