放大汽车以旧换新政策效应

近期，随着国家层面汽车报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出秋季新品，乘用车市场逐渐回暖，特别是终端零售市场持续走强，“金九”效应继续显现。

据中国汽车工业协会数据，9月份汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%。其中，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%，月度产销创历史新高。各地结合当地实际情况，积极出台汽车以旧换新落地细则，提振效果明显，汽车报废更新补贴申请量加快增长，有效带动汽车销量提升。

持续释放利好

“叠加各级汽车以旧换新的补贴以及各种优惠政策，我这次买的新车补贴了15000元。”内蒙古自治区鄂尔多斯市民张雪飞表示，这是一项温暖人心的民生工程。

呼和浩特市商务局市场运行和消费促进科科长郭宏途表示，汽车以旧换新政策对于当地新能源汽车销售的推动作用较为明显。今年1月至8月，呼和浩特市新能源汽车销售额达33.8亿元，同比增长35.7%。其中，8月新能源汽车销售额达6.53亿元，同比增长82.8%。

记者从内蒙古自治区财政厅了解到，今年6月以来，内蒙古累计下达汽车以旧换新补贴4.52亿元，其中中央以旧换新补贴2.38亿元，自治区以旧换新补贴2.14亿元，支持在内蒙古全区范围内开展汽车以旧换新工作。

内蒙古自治区商务厅相关处室负责人介绍，汽车消费品以旧换新政策实施以来，政策效应加快显现，消费者汽车报废更新热情激增。截至目前，内蒙古全区汽车报废更新补贴申请数量为34428例，带动汽车消费约44亿元，对释放汽车消费潜力起到了积极推动作用。

随着《内蒙古自治区汽车以旧换新实施细则》的印发，下一步，内蒙古自治区商务厅将会同有关部门指导各盟市落实好补贴政策，持续加大政策宣传力度，让“真金白银”的政策惠及更多消费者。

河南省也于9月份发布了《河南省加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，下达40亿元资金支持各地开展汽车报废更新、汽车置换更新、家电和电动自行车等以旧换新。

郑州市商务局二级调研员李迎表示，在汽车置换更新方面，郑州按照河南全省统一标准，对个人消费者在7月25日至12月31日期间，在省内转让（不含变更登记和报废）本人名下非营运乘用车，并在省内购买、登记上牌非营运乘用车新车的，按照“总量控制、先到先得”的原则，根据购车价格分档给予补贴。其中，6万元（含）至10万元（不含）的新能源汽车补贴1万元、燃油车补贴7000元；10万元（含）至20万元（不含）的新能源汽车补贴1.4万元、燃油车补贴1万元；20万元（含）以上的新能源汽车补贴1.6万元、燃油车补贴1.3万元。

强化便利环境

国庆节假期刚过，位于郑州市郑东新区商都路的威佳汽贸园内十分热闹，前来看车、购车或提车的消费者络绎不绝。刚刚提车的郑州市民李爽表示，他购买的新能源汽车原价69800元，在享受了政府1万元的置换补贴和4S店的促销活动后，价格十分划算。其中政府置换补贴1万元已由本人在指定系统中提交申请，审核通过后即可发放领取。

郑州市财政局一级调研员吕金龙介绍，目前，河南全省已统筹消费品以旧换新补贴资金86亿元，郑州市分配到22亿元（含航空港区），占比达25.6%。9月14日，河南省财政已将资金指标下达郑州市，并预拨了第一批补贴资金10亿元。

河南省委咨询组研究员、河南省社科院原院长张占仓表示，与投资补助等传统支持方式不同，这次向地方直接安排资金，赋予地方更大的自主权，有利于消费者更加快速便捷地获得这些“真金白银”的优惠，能更好地促进消费市场增长，为经济发展注入新动力。

记者从内蒙古自治区商务厅了解到，今年以来，内蒙古全面贯彻推动消费品以旧换新有关政策，强化政策衔接、提高资金补贴幅度，加强宣传引导。指导盟市优化汽车报废更新审核流程，压缩补贴发放时间，并通过政府补贴、企业让利、金融机构助力等方式，叠加放大汽车以旧换新政策效应。

同时，通过举办二手车直播节、新能源汽车巡展等展销活动，以及发放汽车消费券、汽车补贴等方式促进汽车消费潜力进一步释放。不断提升汽车消费服务水平，支持机动车报废回收拆解企业提供上门回收、报废、注销等一站式服务，鼓励汽车4S店提供贷款、缴税、保险、上牌等代办便捷服务，提升消费者购车体验。

陕西也大力推广汽车以旧换新活动。陕西省工信厅日前开展的新能源汽车下乡暨以旧换新活动，选取适合不同市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展产品展销、试乘试驾等活动，在人员较为集中的学校、银行等地点，根据需求举办新能源汽车发展趋势、政策解读等专题讲座，并开展新能源汽车政策、购买、使用、维护等线上线下专题宣传活动。同时，鼓励参加活动的企业出台各种优惠让利措施并开展现场促销活动，鼓励车企举办直播或网络购车活动，结合互动抽奖、限时秒杀等方式吸引流量，让更多人体验新能源汽车。此项活动将持续至2024年底。

据统计，今年前7个月，陕西省汽车产量约88.27万辆。其中，新能源汽车产量约59.3万辆，居全国第三位，同比增长15.1%。

畅通置换链条

近日，陕西省商务厅等10部门印发《陕西省加力支持消费品以旧换新实施方案》的通知，增加补贴金额，推动以旧换新工作。其中，明确了“汽车报废更新补贴标准”和“汽车置换更新补贴标准”。

西安市商务局市场体系建设处处长戴高乐介绍，在2025年1月10日前，申请报废更新补贴的个人消费者通过全国汽车流通信息管理系统网站或“汽车以旧换新”小程序提交相关材料，申请置换更新补贴的个人消费者通过陕西省统一服务平台提交相关材料，经审核后，补贴资金直接拨付至申请人提供的银行账户。

据了解，转让旧车和购买新车无先后顺序。在河南省汽车置换更新补贴申报系统上，消费者可通过在云闪付APP上搜索“河南省消费品以旧换新服务平台”小程序，登录汽车置换补贴专区，向补贴受理地（即《机动车销售统一发票》上备注的县市区）进行申报，经审核通过后，补贴资金直接拨付至消费者银行账户。需要提醒的是，同一辆新乘用车不能同时申请汽车报废补贴和置换更新补贴。转让的旧乘用车应当于2024年7月25日前登记在本人名下，以旧车《机动车登记证书》上载明的登记日期为准。

此外，在汽车报废更新方面，郑州按照国家统一标准，对个人消费者在4月24日至12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车，或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合条件的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，按照“应补尽补”的原则，分别补贴2万元、1.5万元。

内蒙古自治区社会科学院经济研究所副研究员史主生表示，汽车以旧换新政策通过提供置换补贴的方式，直接降低购车成本，为消费者带来了实实在在的优惠，同时有助于加速淘汰落后产能，推动汽车产业结构优化升级。史主生建议，可适当提高置换新能源汽车的补贴，鼓励消费者购买使用新能源汽车，降低碳排放。通过政策引导、规范监管等方式，不断优化报废汽车回收模式，提高汽车拆解的再利用率，推动相关产业发展。

不过也有业内人士提醒，考虑到消费者对购车优惠预期的增加可能会影响后续汽车销售，希望能推出一些长期、可持续的鼓励汽车消费举措。