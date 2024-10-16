新能源产业拉动铜消费

铜是重要的战略性矿产资源，是国民经济和社会发展的重要基础原材料。碳中和目标下，随着新能源汽车和风电光伏等新能源发电用铜量增长，铜消费步入景气周期。新能源产业发展不仅带来铜材料需求量的增长，还倒逼铜企转型升级提升铜材料性能。长期看，新能源产业将对铜产业产生深远影响。

铜金属导电性、延展性、耐用性和耐腐蚀性都很高。过去，铜主要应用在建筑、基础设施、工业制造、交通等终端领域，消费结构也相对稳定。2016年后，新能源汽车、光伏等新能源行业用铜量开始快速增长。

中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林介绍，近年来我国铜加工业总体上继续保持着稳中向好的发展态势，2023年我国铜加工材产量2085万吨，同比增长3.0%，分品种产量持续保持增长，铜加工材净出口量达32.04万吨，创历史新高。值得注意的是，新兴产业不断呈现引领带动的发展态势，“新三样”、人工智能、机器人、绿色能源等产业已成为拉动铜消费的主要引擎。

以新能源产业为例，其特点就是用铜密度高，新能源汽车用铜密度是传统汽车的4倍，新能源发电是传统化石能源发电用铜密度的2倍到3倍。

国际可再生能源署专家路易斯·哈内罗表示，电力在我们今天使用的能源中占比约为20%。要实现《巴黎协定》目标，到本世纪中叶，在向清洁能源转型以及交通和工业等关键行业电气化的推动下，这一比例要增至51%。而铜是扩展电力系统的基本材料，其需求将不断增长。

除了量的增长，新能源产业发展还对铜材料性能提出了新要求。新能源汽车中的电机、电池管理系统以及其他电气组件需要高效电流传输，这就要求铜材料具备优良导电性。同时，随着电气化水平提高，对铜材料纯度、一致性、细薄化与高精度加工的要求也更加严格。

在此背景下，铜加工产业加快转型升级。以铜业大市江西省抚州市为例，该市铜加工产业精深加工率从2020年的不到10%上升至2023年的51%。构建了以金品铜科、铜博科技为双龙头引领的发展格局，努力打造集高科技、智能化、环保型于一体的铜基新材料产业基地。

抚州高新区新材料产业办公室主任陈培荣透露，下一步将以抚州新能源汽车产业园为引领，聚焦上游优质铜铝熔冶炼、中游板带线箔加工、下游铜铝基新材料终端，重点引进复合铜箔、高压线束连接器、铝镁合金、汽车用铝合金锭及棒材等铜铝基新材料项目，打造先进铜功能材料产业集群。

随着新能源产业用铜需求快速增长，全球铜产业链稳定性、价格链合理性正面临新挑战，铜产业必须加快新质生产力赋能，进一步赢得发展主动权和竞争新优势。

葛红林建议，在铜材料方面，要构建高效铜功能材料研发体系，在不断提升材料性能的同时实现减量化和再利用，不断突破原料供应瓶颈。瞄准进口依赖型高端铜带、铜箔和微细线等材料，加大研发力度，早日实现更多进口替代。聚焦新能源产业、新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、智能及新能源汽车产业、节能环保产业等战略性新兴产业紧缺的功能性铜材，力争实现技术突破，形成新的增长点和动能。