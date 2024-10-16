办好老年食堂这件民生实事

近日，中央财政安排3亿元引导资金，支持各地发展老年助餐服务项目。这是自去年10月国务院常务会议审议通过《积极发展老年助餐服务行动方案》一年来，扎实有效推动居家养老服务健康发展的又一项举措。

助餐是老年人排名靠前的服务需求。今年，天津、上海、江苏、安徽等地制定实施方案或细化已有方案，因地制宜探索多样的助餐方式，取得较好成效。然而在实际运作中也遇到一些困难，比如，部分老年食堂因运营成本高，经营难以为继。办好这件民生实事，需在资源可持续、运营可持续、服务可持续上下足功夫。

此次中央财政划拨的3亿元资金送来了“及时雨”，成为引导老年食堂持续发展的“金钥匙”，有助于推动老年助餐服务实现市场化运营，以“政府补一点、企业让一点、社会捐一点、个人出一点”的方式拓宽资金保障渠道。同时，各地也可在条件允许情况下，为老人和老年食堂提供一定补贴，减轻食堂运营压力。

场地不足是困扰老年食堂兴办的另一难题。目前，一些条件较好地区已形成15分钟老年助餐服务圈，让老年人在家门口享受便捷的助餐服务。但更多地方特别是农村地区还没有助餐点，不妨整合利用现有养老机构、养老综合体、照料中心等各类养老服务机构，支持物业、家政服务和居委会因地制宜开设老年食堂，方便就近用餐。

老年食堂要办得好，发挥供应链优势，利用连锁化、规模化经营降本增效也是可行方向。在城市社区，可引入“中央厨房+配送站点”、移动餐车等服务模式，为能够堂食的老人安排自助餐桌，并为年老体弱、行动不便的老人提供送餐上门等服务。在农村地区，可按照地域分布、居住分散等实际情况，采用自建食堂、志愿送餐或邻里互助等模式。

小饭碗里装着大民生。促进老年食堂持续健康发展，不仅能为老人解决吃饭问题，更成为提升家门口养老幸福指数的关键一环。只有各方同心协力，才能使这项服务切实做到普惠优享。