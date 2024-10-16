做大做强做优藏医药产业

如何将雪域高原的资源优势转化为经济优势、发展优势？藏医药产业高质量发展是突破点之一。近日，记者走进藏医院、藏药企业、种植基地调研发现，各地持续优化升级产业结构，促进藏医药传承创新发展，传统藏医药焕发新活力，不仅为雪域高原百姓带来健康，更促进民族交往交流交融，巩固和发展民族团结，在传承创新发展藏医药文化中铸牢中华民族共同体意识。

传承精华广惠民生

金秋时节，在西藏阿里地区藏医院丹旺制剂中心，负责药剂生产的邓秋汪色正将满满一袋药品塞到村医阿旺手中，并交代用药注意事项。

“这药是免费送给村民的。”邓秋汪色告诉记者，为村民定期免费提供藏药是阿里地区藏医院的惯例。“近点的乡镇村医自行前来领药，偏远乡镇我们会送过去。”

阿里地区藏医院创建于1984年，经过30多年发展，医院已建成集医疗、康复、教学、科研、预防、制剂为一体的“二级甲等”藏医院。

“在藏医院医联体建设方面，阿里地区藏医院与7个县人民医院续签医联体协议。”西藏阿里地区卫生健康委主任龙小文介绍，目前地区藏医院已备案的149种藏药全部纳入医保报销范围。

藏医、藏药以其独特疗效，为广大患者解除了病痛，深受各族群众的欢迎和信赖。

“2023年，甘孜州藏医服务量占比达48%。得益于党和国家对藏医药传承发展的重视，现在百姓对藏医的认可度越来越高。”全国人大代表、四川省甘孜州藏医院党委书记江吉村说，甘孜州藏医院的药浴、陶罐疗法等藏医特色理疗服务，吸引了来自全国各地的患者。

随着“藏医药浴法”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，藏医药学巨著《四部医典》列入世界记忆名录，藏医药知名度不断提高。

产业特色优势显现

目前，西藏藏医药已基本形成医疗、保健、科研、教育、产业、文化全面发展的新格局。藏药生产企业实现了从手工作坊到工业化生产转变，逐步走向标准化、规范化、规模化，特色优势进一步显现。

2023年，西藏米林市引入云南企业，在米林镇帮仲村成立了西藏米林藏黄精资源开发有限公司，种植林下仿野生黄精。“这里土地沙化，林下腐殖质深，非常适合黄精生长，而且品质好，药用价值高。”公司种植技术负责人李伟说。据统计，米林市现有藏药材种植面积2000亩，产量约120万斤，产值近2亿元。

传承创新发展，更好造福一方。西藏探索出一条“企业+科研+基地+农户”的融合发展路径。在西藏日喀则市萨迦县，高原藏红花项目带动朗巴吉村农牧民就业2000人次，为当地农牧民实现经济收入约40万元。上海援藏干部萨迦小组组长、萨迦县委常务副书记、县政府常务副县长沈佳梁介绍，萨迦产藏红花依托上海中药饮片质量追溯平台，加强质量管控。“下一步，沪藏两地技术团队将继续推进技术攻关，进一步普及藏红花种植技术。”

走进西藏甘露藏医药产业集团有限公司生产车间，现代化的藏药生产流水线一派繁忙，藏药制剂生产环境、工艺设备水平大幅提升。“传承千年的藏医药具有自己的独特资源优势，很多药材在治疗心血管疾病、胃肠道消化疾病上有突出疗效。”西藏甘露藏医药产业集团有限公司科技研发部主管单增平措说。

随着藏医药企业在雪域高原落地开花，形成了一批藏药知名品牌。2023年，西藏藏医药产业企业总产值已突破30亿元。

以产为媒创新发展

近年来，各地以产为媒，以产业链带动创新链，探索“藏医药+”新模式，推动藏医药与文化、旅游、康养等深度融合。从以种植业为代表的第一产业，到以文旅融合产业为代表的现代服务业，藏医药产业链条得到有效延伸，产品供给日益丰富。

甘孜州藏医院不仅与郑州市域上和美商贸有限公司合作开发出特色药浴养生产品，还在康定市溜溜城开设南派藏医药浴体验店，向全国各地复制推广藏医门诊。甘肃省甘南藏族自治州玛曲县则推动藏医药与旅游产业深度融合，依托藏医院，在省内外重点区域设立藏中药健康体验产品营销中心，积极开展市场营销和品牌建设。

藏医药产业持续发展，人才是关键。西藏藏医药大学立足为国家培养藏医药高层次创新型人才，是全国唯一单独设置的藏医药高等教育学府。

“现在掌握前沿知识的复合型人才比较短缺。”西藏藏医药大学教授、西藏藏医药大学附属医院院长多杰仁青介绍，西藏藏医药大学在藏医药传承方面做得比较扎实，但在开展高水平科研合作上还有欠缺，需继续深化培养模式等改革。

“促进藏医药产业发展，不仅能治病，而且能致富。藏医药在青藏高原群众基础深厚，如今更得到了广泛传承与进一步创新发展。”西藏自治区社会科学院一级巡视员程越说，加快发展藏医药产业将成为西藏重要的经济增长极，也为促进人民健康、推进健康中国建设作出贡献。

中国藏学研究中心藏医药研究所研究员看召本认为，藏医药产业化发展是一个系统工程，需要政府、藏医院和企业等主体协同发力。地方政府在藏药准字号审批、藏医药研究成果转化等方面应给予支持，助力地方藏医药产业化发展提速；藏医院应积极与企业联合，在藏药材规模化种植、药品研发和生产等方面为企业提供技术支持。