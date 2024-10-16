重庆优化供给促消费惠民生

两江之畔，人流如织，夜间经济活力十足；重点商圈，主题活动丰富多样，“以旧换新”热潮涌动；永川科技片场，虚拟拍摄技术吸引众多剧组……近日，记者深入重庆多地，探寻促消费和惠民生的结合之道，感受消费市场的巨大潜力。

文旅深度融合发展，不断催生新业态、新场景，拓展消费新空间、丰富消费新体验，推动重庆旅游市场热度走高。

作为重庆唯一的世界文化遗产，大足石刻借助数字技术焕发出新的生命力。大足石刻研究院文物数字化研究中心副主任隆凌生介绍，今年5月上线的“云游·大足石刻”元宇宙景区，实现了文物从线下文旅资源向线上文化资源的转化；8K数字球幕影片《大足石刻》通过高精度三维扫描等方式，带来沉浸式体验，让游客直呼震撼过瘾。

位于大渡口区的重庆工业博物馆，由老重钢型钢厂部分工业遗存改造而成，通过建设创意十足、体验感强的泛博物馆体系，开拓出红色旅游、研学教育、科普实践等延伸产业，成为新晋网红打卡点。

营造放心舒适的消费环境，是推动住宿餐饮、文化旅游、交通出行等服务消费增长的关键。

武隆区近年来探索“信用+旅游”应用，立足全域智慧旅游体系，打造“放心游”“信易游”“轻松游”等品牌。在武隆“智慧旅游—信用平台”注册的消费者，可根据信用评价等级享受相应的折扣优惠、减免押金等权益；平台上显示为“诚信企业”的商家，也会得到更多游客青睐。“信用+旅游”不仅让游客愿消费、敢消费，也进一步提高了地方旅游品牌的美誉度。重庆隆畅旅游有限责任公司景区管理部经理袁红告诉记者，平台上线后，游客对景区的认可度明显提升，也有效促进景区和商家诚信经营。

伴随消费需求不断升级，重庆不少企业持续开拓新品类、研发新产品，满足人们日益个性化、多样化、品质化的消费需求。

太极集团重庆涪陵制药厂有限公司生产的国潮饮品藿香小可乐，凭借健康、新奇的产品概念，受到消费者欢迎，一度登上社交平台热搜榜。这一跨界新品，吸引了众多年轻人体验中医药文化魅力。

位于江津区白沙镇的江记酒庄，是江小白酒业旗下生产企业。近年来，江小白在低度酒市场开展产品创新，推出果立方等系列酒品，受到不少年轻消费者喜爱。

以高质量的供给适应满足现有需求，并创造引领新需求，既要在产品创新上下功夫，也需打造强大的产业链供应链。

热辣滚烫的重庆火锅号称“一锅煮天下”，每一道食材背后都是一条产业链，一头连着田间地头，一头连着万户千家。近年来，合川区大力发展火锅食材产业，已成为全国重要的火锅底料、调味品、牛油、毛肚等加工生产基地。重庆火锅食材产业园工作专班综合协调组副组长彭广东介绍，从火锅原材料种植养殖到食材加工、集散交易、产品研发、检验检测、消费体验，这里基本形成了火锅食材全产业链，实现了“原料买全国，产品卖全国”。

旅游购物、餐饮美食、人文历史、现代科技的交融交汇，让重庆消费市场的表现可圈可点。国庆假期，全市消费总额比去年同期增长7.3%。

消费取得好成绩的背后，是重庆全力以赴推动消费提质扩容的生动实践。加强工作统筹、完善政策支撑，做好就业帮扶、增加居民收入，创新优化供给、强化活动赋能，注重体系建设、促进商贸流通……重庆市坚持以国际消费中心城市培育建设为引领，充分发挥“机制+政策+活动”多轮驱动作用，凝心聚力促消费、惠民生。

政企联动，深挖潜力，不断提振消费，巴渝大地持续激发消费新动力，以消费量的扩大、质的升级、结构的优化，为经济社会发展点燃新引擎。