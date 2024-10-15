《医药企业防范商业贿赂风险合规指引（征求意见稿）》发布

人民网北京10月15日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，为有效预防和遏制医药领域商业贿赂行为，引导医药企业加强合规管理，维护医药市场公平竞争秩序，维护人民群众健康权益，推进健康中国建设，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国药品管理法》等法律、法规规定。近日，市场监管总局起草了《医药企业防范商业贿赂风险合规指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》），现向社会公开征求意见。

近年来，我国医药领域商业贿赂行为时有发生，违法手段隐蔽性强、花样不断翻新，不仅损害了医药行业公平竞争秩序，更直接影响到人民群众看病就医的切身利益，制约了医药行业的健康可持续发展。市场监管总局通过广泛调研走访、深入研究分析和充分征求意见，形成了这份详细的《指引》。

据了解，《指引》共四章49条，内容涵盖了总则、医药企业防范商业贿赂风险合规管理体系建设、医药企业商业贿赂风险识别与防范、医药企业商业贿赂风险处置等方面。

其中，《指引》第三章列举了医药企业在经营活动中可能遇到的九个具体场景，包括学术拜访交流、接待、咨询服务、外包服务、折扣折让及佣金、捐赠赞助和资助、医疗设备无偿投放、临床研究、零售终端销售等，并对每个场景的商业贿赂风险进行了详细识别和防范指导。例如，医药企业开展学术拜访交流活动中，《指引》明确禁止医药代表和医疗器械推广人员干预或者影响医疗卫生人员合理使用医药产品。

《指引》凸显了医药行业的特点，注重具象化描述和实操性指导。同时，《指引》还注重内容衔接，切实发挥商业贿赂风险防控合力，并引导企业正确辨识风险层级，采取分级防控措施。此外，《指引》还完善了风险处置流程，帮助企业有效实现风险防控。

目前，《指引》已向社会公开征求意见，意见反馈截止日期为2024年10月20日。