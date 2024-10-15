全球洗手日：养成良好洗手习惯 有效预防传染病

每年10月15日是“全球洗手日”。“全球洗手日”设立目的是呼吁全世界通过洗手这个简单但重要的动作，加强卫生意识，防止疾病传播。

清华大学第一附属医院感染管理处副主任王成龙在接受人民网采访时介绍，日常工作生活中，人的手会不断接触被病毒、细菌污染的物品，如果不能及时正确地做好手卫生，手上的病原体可以通过手接触口、眼、鼻等部位黏膜进入人体。通过正确洗手，可以有效预防和控制经手接触传播的传染病，如流行性感冒、手足口病、诺如病毒肠胃炎、急性出血性结膜炎等。

王成龙提醒，除了手部有明显污染物时需要洗手，日常生活中还有很多时候都需要洗手。清洁操作前，如饮食前，加工制作食品、饮料前，触摸口、鼻和眼睛前，护理老年人和婴幼儿前等；污染操作后，如咳嗽、打喷嚏用手捂口鼻后，大小便后，护理病患后，触摸钱币后，接触或处理各种垃圾和污物后等；传染病流行期间，触摸门把手、电梯按键等各类高频接触的物体表面后。

“最好的洗手方法是在流水冲洗的基础上，加用洗涤用品去污杀菌，做到深层清洁。”王成龙表示，除了特殊场合需要使用专业的“七步洗手法”，日常生活中正确洗手包括以下几个步骤：用流动水将双手彻底湿润，再取适量洗手液或肥皂液均匀涂抹；双手相互搓洗至少15秒，注意搓洗手指间、手腕和手掌；用流动的清水将泡沫和污垢冲洗干净；用干净的毛巾或纸巾将手擦干。

王成龙提醒，在外出无法使用流动水时，免洗手消毒剂是有效的替代品，但不能完全替代流水洗手。此外，免洗手消毒剂的使用也需要足够时间和正确方法，才能达到理想的消毒效果。