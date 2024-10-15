国家医保局：规范长期护理保险护理服务机构定点管理

人民网北京10月15日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，为规范长期护理保险护理服务机构定点管理，保障享受待遇的长期护理保险参保人员合法权益，近日，国家医保局印发了《长期护理保险护理服务机构定点管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。

《办法》共7章52条，在定点机构确定方面，对资源规划、机构类型、申请条件、申请程序等作了规定，并对分支机构（站点）申请定点管理明确了相应规定。在运行管理方面，对定点长护服务机构的协议履行、服务内容、服务规范、信息管理、行业自律、价格收费、基金使用、内部管理等提出了明确要求。在动态管理方面，明确了机构信息变更、协议续签、协议中止、协议解除的管理要求，并对统筹地区医疗保障经办机构的工作责任予以细化。在经办服务管理方面，明确了统筹地区医疗保障经办机构的工作职责、管理内容、管理方式等。在监督管理方面，区分了医保行政部门和经办机构的监管职责划分，明确了各自监管的重点内容和管理方式。

《办法》明确，由统筹地区医疗保障经办机构对定点长护服务机构开展绩效考核，重点加强事中、事后监管，在把好“入口”管理的基础上，进一步规范退出要求，细化了定点长护服务机构协议中止、协议解除的具体情形。