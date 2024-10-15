关爱老年人眼健康 如何预防视力下降？

10月是全国“敬老月”。眼睛是“心灵的窗户”，是人体不可分割的重要组成部分。随着年龄的增长，老年人往往会出现视力下降，“心灵的窗户”不再清晰。老年人日常生活中如何保护眼健康？为此，人民网采访了西南医科大学附属医院眼科主任医师吕红彬。

吕红彬介绍，引起视力损害的主要原因有未矫正的屈光不正、白内障、年龄相关性黄斑变性、青光眼及糖尿病视网膜病变等疾病。不论是生理性改变导致的眼部疾病，还是其他疾病诱发的眼部疾病都会影响老年人的生活质量。因此，老年人应积极寻求眼科医生的帮助，找到视力下降的原因，以便及早进行干预。

“经常有老年人去眼科看病，不明白为什么要查眼底。其实，通过眼底检查可发现很多疾病，如视网膜、视神经及玻璃体的疾病，还有许多全身性疾病。通过对疾病进行早期的筛查，能够对疾病做到早诊早治，获得更好的预后。”吕红彬解释，一些患者通过眼底检查发现糖尿病，在严重影响视力之前如进行药物或激光治疗，大部分患者能保留较好的视力。

老年人日常生活中如何保护眼健康呢？吕红彬建议：定期检查，老年人至少每年进行一次全面的眼部检查；均衡饮食，多吃富含叶黄素的菠菜以及富含维生素A的胡萝卜等，少吃高盐食物，戒烟限酒；合理用眼，避免长时间近距离用眼，适时做眼保健操，感觉眼疲劳时远眺或闭眼休息；保证良好的用眼环境，避免直射光线，使用柔和照明；积极防治慢病，包括眼部的疾患和全身性疾病，如糖尿病、高血压等。

“若有眼部不适，切勿自行乱用药物。”吕红彬强调，如果老年人突然发生视力下降，很可能是眼科危症的先兆，千万不能大意，应及时去医院眼科就诊。