守正创新推进“中医药+”（人民时评）

推动实现“中医药+”，能够使中医药在治未病方面的主导作用、重大疾病治疗中的协同作用、康复中的核心作用得以更好彰显

陈皮肉桂苹果酥、罗汉果蓝莓欧包等含有中药材的面包颇受欢迎，决明子、茯苓、桑葚等成了奶茶、咖啡的最新“伴侣”……一段时间以来，“药食同源+滋补类食品”成为养生消费的热门选择，“中医药+”成为流量密码。传统中药材融入现代饮食，为促进中医药传承创新发展提供了新的“打开方式”。

今年2月印发的《关于进一步加强新时代卫生健康文化建设的意见》提出，“推动中医药文化融入生产生活”“推动中医药文化加快从内容供给向产品供给转化”。“中医药+”的流行，有助于提升中医药服务能力，推动形成“爱中医、信中医、用中医”良好氛围。也要看到，中药材本身属于药品的范畴，不得随意添加到食品中。在中国的传统饮食文化中，有些中药材也被视为食材，即食药物质。只有传统作为食品且列入《中华人民共和国药典》的食药物质，才能添加到食品中。明确法律边界，有利于规范中药食品健康发展，避免过度炒作、损害消费者权益。

“中医药+”为新时代中医药的传承创新发展提供了新路径。不久前，国家卫生健康委等3部门联合发布《综合医院中医药工作指南（2024版）》，提出三级综合医院均应设置中医临床科室，并将其作为医院的一级临床科室。这不仅为推进“中医药+”提供了政策支持，也为疾病治疗带来多元视角。比如，北京协和医院设立了中西医结合病房，开设睡眠障碍联合门诊、中医美容门诊、中医肿瘤联合门诊等多个中西医结合联合门诊，为患者提供中西医结合、针药联合的综合医疗服务。推动实现“中医药+”，能够使中医药在治未病方面的主导作用、重大疾病治疗中的协同作用、康复中的核心作用得以更好彰显。

博大精深的中医药，植根于中华优秀传统文化，在开放包容中不断接纳人类文明成果，展现出与时俱进的强大生命力。在2024健康中国（横琴）国际中医药健康科技产业博览会上，智能艾灸机器人用机械臂代替人手，模拟中医专家的治疗手法，操作简便，赢得好评。依托数据赋能，传统中医药插上了数字翅膀，传承千百年的中医药典籍得到了激活。全力打造“数智中医药”，将散落的中医临床经验转化为循证证据，让新兴数字技术逐步融入中医药全链条，能够更好推动中医药重焕光彩。

党的二十届三中全会《决定》提出，“完善中医药传承创新发展机制”。近年来，聚焦严重影响人民健康的重大疑难疾病，开展中西医协同攻关和“中医药+”联合治疗，显著提高了临床疗效，为群众提供汇聚中西医优势、疗效更加显著的治疗方案。接下来，通过改革坚决破除体制机制障碍，推进多学科交叉融合，推动优势资源重组，让“中医药+”催生更多新成果、新业态，促进中药产业提质升级，就能更好发展“中国药”，为健康中国建设提供有力支撑。

习近平总书记强调，“中医药是中华民族的瑰宝”。守正创新，以“中医药+”深入挖掘伟大宝库中的精华，推动古老中医药融入现代社会，将为中医药传承创新发展注入新活力，开辟人类健康事业的新图景。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 05 版）