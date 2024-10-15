国家医保局加强长护服务机构定点管理

据新华社北京10月14日电 （记者徐鹏航）长期护理保险护理服务机构作为长期护理服务的供给主体，是保障参保人员获得高质量服务的重要支撑。国家医保局近日印发《长期护理保险护理服务机构定点管理办法（试行）》，进一步明确长护服务机构定点管理的具体要求。

根据办法，符合条件的养老机构、医疗机构及其他服务机构可以申请成为定点长护服务机构，条件主要包括：具备法人资格；配备与长护服务工作相适应的专业化队伍和服务力量；具有符合长护服务协议要求的软、硬件设备和相应管理制度；具备使用全国统一的医保信息平台、与医保信息平台进行对接等信息技术条件；符合长护服务相关的收费项目和收费价格政策规定；符合法律法规和省级及以上医疗保障行政部门规定的其他条件。

办法明确，由统筹地区医疗保障经办机构对定点长护服务机构开展绩效考核，重点加强事中、事后监管，在把好“入口”管理的基础上，进一步规范退出要求。办法同时细化了定点长护服务机构协议中止、协议解除的具体情形。

国家医保局有关负责人介绍，办法的制定坚持宽进严管原则，立足当前长护服务机构总体供给不足、亟须培育的现状，对机构定点管理申请坚持从宽原则，体现了支持养老服务体系建设的要求。医保部门将重点督促定点长护服务机构从严加强内部管理，严格基金使用情况监督。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 13 版）