心理建设是一辈子的工程（平行病历）

那天在ICU看了一位17岁的女患者，她是从6楼摔下的。

不幸中的万幸，她除了双肺挫伤、肋骨骨折、胸椎骨折外，其他重要脏器和四肢骨头都安然无恙。不用管床医生介绍，我大概能猜到这个坠楼不是意外。所以，我一是要了解一下患者的躯体病情，二是要与患者聊聊此时此刻的心情。

管床的刘医生介绍了患者的病情。她平躺在床上，闭着双眼，面部满是擦伤的痕迹。好在都是皮外伤，不会毁容。

我问患者哪里不舒服。她说：“胸部的束带有些紧，喘气有些疼。感觉左手的小手指骨折了，不能弯，一弯也会疼。”

我说：“小手指没有骨折，一点也不肿。要真是骨折，会很痛的，你不要担心。知道怎么落地的吗？”

“不知道，等我醒了就到医院了。”患者静静地说着，没有流露出太大的痛苦。

我接着问：“现在是上学，还是工作了？”“在读高三。”“在哪个学校？”患者告诉我是在北京的一所重点中学。

我说：“学习成绩怎么样？”她说：“中等吧。”

“将来想学什么？不如就当医生吧。”

患者说：“我的确想学医。我的成绩在600分，想考天津医科大学。”

我说：“天津医科大学很好，是211、985。”

“它是211，不是985。”患者接着说，“我想读影像专业，但好多学校没有这个专业。”

我说：“影像专业很好，即使学校没有这个专业，你可以先考医疗专业的本科，读研究生的时候再选影像专业。我就是学了医疗，毕业分到了放射科。”

我们都沉浸在高考的话题中。患者接着问：“不知道这次受伤会不会影响体育考试。”

“不会的，你的这些伤可以完全恢复，不影响日后活动。”

“那要是到了考试的时候，身体还没有恢复，能不能开一个证明呢？”

“当然可以开一个免体证明。”我接着问，“喜欢运动吗？”

“某些项目还可以。”

“哪些项目？”

“短跑。”

“是100米，还是60米？”

“我们跑50米。”

“50米的成绩是多少？”

“7秒。”

“很快了。好好治疗，祝你如愿考上喜欢的大学。”

患者还是一脸的平静。她在17岁就有了我在19岁都不曾有的理智和独立思考，很让人羡慕。

这些年看到了不少类似这位患者的情况。学业出色的孩子，是家长的骄傲。如果要在智商和情商中二选一的话，选智商的一定占了上风。殊不知，由于荒于情绪管理，不少年轻人背负了巨大的心理压力。能成为凤毛麟角的人，毕竟是少数，光有才华还不够，还需要很强的自控力和情绪管理能力。

社会上，智商高的人不少，但要是把情绪游刃有余地掌控在自己手里，不是一件容易的事。别说孩子做不好，许多家长做得就不合格。这位患者有两年的抑郁症病史，之前在节日期间又与父母发生了不愉快，结果发生了这件事。先不说孩子有没有错，最起码父母没有感同身受地站在孩子的角度去思去想。

心理建设是一辈子的工程，可以说从孩子记事就要开始。没有好的心理状态，很难真正学有所成。所以，985也好，211也好，不要成为父母的口头禅。人这一辈子不能只追求在金字塔尖行走，找到合适自己的地方，先要找到心里舒服、能接受的地方。

心理建设不是不思进取。心理建设做好了，情绪可控力就高了，积极性就产生了。有了积极性，学习、工作就有了主动性，投入其中的效率也就高了。效率高了，好的结果也会伴随而来。有了成就感，自信心也会高涨。自信心一定会带来好情绪。情绪一旦稳定，与情绪相关的疾病也就不治自愈。这是一个相辅相成的过程。

所以，在我看来，人要想活得好一些，远离心理带来的各种疾病和意外，首先要学好情绪管理这一课。孩子要学，大人也要学。大人不仅要学，还要给孩子做榜样。

作为医生，要知道医院这个特殊场所，患者或多或少都会有心理纠结。心理问题是躯体疾病的催化剂。不会话聊，不关注患者的整体，不能读懂患者背后故事的医生，永远走不到患者的心里，要与患者共情，想患者之所想，凡事出手前先要在大脑里打个转，看看符合不符合患者的意愿。

不想再看到这样的花季少女以这种方式出现在自己的职业视野里。也希望借助这个病例，让每一个人从内心深处反思什么是适合自己的心理建设，同时以一种积极的心态，正向的能量去感染身边的人。

（作者为北京积水潭医院急诊科主任医师）