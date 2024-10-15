托起康定百姓“健康梦”（大健康观察）

王显斌刚到康定，就碰上一个“大活儿”。

不久前，在四川省康定市一处建筑工地上，来自贵州的张峰（化名）正干着活儿，突然出现意识障碍，别人问他怎么了，他也不能回答，逐渐陷入昏迷状态。

被工友送到康定市人民医院急诊科时，张峰左侧肢体已经完全瘫痪了。

“当时我们立马给他做头部CT，排除了脑出血，考虑到是急性脑梗，需要进行溶栓治疗。”身为急诊科学科主任，王显斌迅速给张峰做了紧急救治，“溶栓介入的时间窗口是4.5个小时，越快越好。如果没有及时溶栓，堵塞时间较长，那么对脑功能的损害非常大。”

溶栓后，张峰被转诊到王显斌的“娘家”——已有120年建院史的四川省雅安市人民医院，接受后续治疗。目前，记者获悉，他已经治愈出院了。

事后，王显斌难掩自豪地对记者说：“据我所知，张峰是康定第一例开展溶栓治疗的患者。”而这背后，是医疗“组团式”帮扶给康定带来的巨大变化。

帮扶两年多，变化真不少

沿着318国道往西，过了泸定，就是康定——远近闻名的情歌之城。

这座城，人美景美歌声美，每年都会吸引来自国内外的大批游客。之前，康定的医疗资源相对薄弱，难以及时、完全满足人们的多元诊疗需求。对此，医疗“组团式”帮扶发挥了巨大的作用。

从2022年6月起，雅安市人民医院每年下派政治素养高、医疗业务精的医务人员到康定市人民医院开展帮扶，通过“师带徒”模式，开展带教查房、带教手术、门诊坐诊、培训讲座等业务活动，提高了受援医院的医疗技术水平和管理水平，在当地打造出一支“带不走”的医疗队伍，为满足当地群众的基本医疗需求，加强各民族交往交流交融，作出了积极的贡献。

康定境内最高海拔7556米，平均海拔4526米。王显斌是今年6月份来的。“这里是康定新城，海拔大约为2800米。我们来帮扶的一共5个人，适应都得还可以。”他说，“急诊部门处理的最多的病，当属高原反应，因为外地来的游客居多。”

第二多的病例，是车祸患者——318国道上，大车和小车都比较多。此外，“我们医院是康定市唯一一个犬伤处置中心，牧民养犬比较普遍，全市只有我们能够接种狂犬疫苗。”王显斌掰着手指头分析了三种常见病。

自“组团式”帮扶工作启动以来，康定市人民医院充分利用雅安市人民医院的医疗资源，通过引进先进的技术和设备、加强人才培训、优化管理等多项措施，全力推动医院在重点科室建设、医技人才培养、管理能力提升等方面取得显著突破。

“在帮扶团队的协助下，医院的医疗水平得到了明显提升，为情歌之城提供了越来越坚实的健康保障。”康定市人民医院党支部书记沈竹说。

科室更强、人才更多、管理更好

医院强不强，关键要看科室强不强。

康定市人民医院在帮扶团队的指导下，对重点科室进行升级改造，引进先进医疗设备和技术，科室诊疗能力得到显著提升，可以开展全子宫切除术+双侧输卵管切除术，掌握了无痛分娩、B超引导下臂丛麻醉术等新技术，建成了“危重孕产妇中心”“危重新生儿救治中心”。急诊科成为市级重点专科。

随着“千县工程”建设逐步深入，甘孜州各县级医院均按要求开始进行综合能力提升工作。“在急诊急救五大中心建设上，根据我们的实际情况，目前主要进行卒中、胸痛和创伤中心建设工作。”沈竹说。

“我们初步建立了胸痛中心，并已挂牌。对于胸痛患者，尤其是急性心梗患者，我们在早期识别和抢救流程方面已经做得非常好了。”王显斌说，“卒中中心也在加快形成战斗力，可以对急性脑梗患者进行救治了。”

沈竹表示，这些新技术的开展、新中心和科室的建设，不仅提高了康定市人民医院的医疗水平，也为当地居民提供了更优质的医疗服务，使医院能够更好地为危重病患提供及时、有效的救治。

与此同时，医技人才培养也取得了卓越成效。

通过“师带徒”模式，康定市人民医院的医生能够获得更多的学习机会和实践经验。在帮扶团队“输血式”和“造血式”相结合的帮扶和指导下，康定市人民医院的医生努力提高自身业务水平，80%的新业务、新技术均能掌握并独立开展。“师徒”间通过微信、电话、会诊邀请等方式提高业务水平。

在王显斌看来，“组团式”帮扶对医院管理水平的提升也起到不容小觑的作用。“医院的领导层和中层在思想上、观念上都发生了很大变化，大家对医院的发展，思考得更多，行动更加积极，更加主动地想做一些事情。”他说。

沈竹表示，通过与雅安市人民医院的交流学习，康定市人民医院的管理效率和管理水平明显提升。通过开展微笑服务、设立“一站式”服务中心，康定市人民医院从服务入手改善患者的就医体验，加强医德医风建设，提高医疗服务水平，提升患者及家属的就医获得感。通过帮扶，康定市人民医院各项业务有了较大提升：门急诊人次同比增长20.2%，手术人次增长15%。

在“家门口”享受优质医疗服务

“组团式”帮扶行动同样得到了当地居民的广泛好评。在街头，记者随机采访到的居民表示，现在医院的环境变好了，医生的技术水平也提高了，看病更加方便快捷，真正实现了在“家门口”就能享受到优质高效的医疗卫生服务。

雅安市人民医院“组团式”帮扶队长、康定市人民医院院长伍锡刚表示，两家医院将加强沟通联系和合作交流，持续推动“组团式”帮扶工作，不断激发受援医院的内生动力和创新活力，为人民群众提供更加优质的医疗服务。

同时，帮扶团队还将在重点专科打造、人才队伍建设、医疗服务能力提升等方面献计出力，助力康定市人民医院高质量发展，托起当地群众的“健康梦”。

在王显斌的下一步工作计划中，健康宣讲占了很大篇幅。

“我们之前的调研发现，不少藏区同胞的健康意识不强，难以坚持治疗。”王显斌说，“对此，需要我们通过更多的下乡义诊，大力进行健康教育，以点带面，传播医学知识。”

目前，康定市人民医院正在推动医共体建设，即以县域为单位将县级医院和所有乡镇社区医院连成一个共同体。“如果在医疗资源方面出现问题，大家可以统一管理。”王显斌说，“我们将加强下乡工作，下沉到基层乡镇卫生院，去帮扶，去义诊，去宣教，并且轮流驻守，借此整合医疗资源，推动分级诊疗。”

对于医疗“组团式”帮扶，州委常委、康定市委书记颜磊表示，该工作事关康定市经济社会高质量发展，事关康定民生福祉，各相关部门要切实扛起使命责任，聚焦目标任务，逐项细化措施、逐条抓好落实，确保帮扶工作取得更大成效。同时要加大关爱力度，常态化开展经常性走访慰问、谈心谈话等活动，一对一帮助解决困难问题，落实帮扶人才福利待遇，确保政策关怀到位，后勤保障到位，用心用情为人才解决“后顾之忧”，为人才提供良好的生活和工作环境，让人才在康定安心工作、放心创业、舒心生活。